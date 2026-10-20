به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر سه شنبه در آیین همایش روز اراک اظهار کرد: تربیت انسان‌های کارآمد، بااخلاق و مسئولیت‌پذیر در تراز امیرکبیر، از مهم‌ترین رسالت‌های امروز جامعه برای تقویت عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی است.

وی افزود: استان مرکزی خاستگاه بزرگان و مفاخر اثرگذاری بوده است که در عرصه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرده‌اند و پاسداشت این سرمایه‌ها، مسئولیتی همگانی است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: امیرکبیر از شخصیت‌هایی بود که برای پیشرفت ایران، ارتقای دانش و تثبیت حقوق ملت تلاش کرد و امروز نیز کشور به انسان‌هایی در تراز او نیاز دارد که با شرافت، عدالت‌خواهی و اقتدار، مدافع منافع ملی باشند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی مبارزه برای استقلال ایران و پیامدهای قراردادهای گلستان و ترکمانچای گفت: حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حقوق ملت، از مهم‌ترین وظایف نسل امروز است و نباید اجازه داد فداکاری شهدا و بزرگان تاریخ کشور به فراموشی سپرده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان مرکزی، ضرورت الگوسازی از شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله آقاضیاء عراقی و دیگر مفاخر علمی، مورد تأکید کرد.

وی تاکید کرد: پرورش انسان‌های توانمند و اثرگذار، از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده کشور است؛ همان‌گونه که شخصیت‌هایی همچون شهید مصطفی چمران با عبور از مسیرهای علمی و تخصصی، دانش و توانایی خود را در خدمت آرمان‌های بزرگ قرار دادند.

وی افزود: پیشرفت ایران اسلامی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، فناوری و خدمات اجتماعی، نیازمند تلاش مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و علمی کشور است و باید با ادامه راه شهدا و بزرگان، زمینه‌ساز سربلندی ایران باشیم.