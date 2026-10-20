به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی، بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران این شهرستان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در استان کرمانشاه، به‌ویژه منطقه پاوه، اظهار کرد: شرایط جغرافیایی شهرستان و وجود معابر با شیب تند، ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: ساخت‌وسازهای واقع در حریم رودخانه‌ها نیز از جمله عواملی است که باید در برنامه‌ریزی‌های مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد تا در صورت بروز شرایط نامساعد جوی، از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

فرماندار پاوه با تأکید بر ضرورت شناسایی نقاط حادثه‌خیز تصریح کرد: شهرداران، بخشداران و دستگاه‌های مسئول باید پیش از آغاز بارندگی‌ها، بازدیدهای میدانی را در دستور کار قرار دهند و مناطق مستعد آب‌گرفتگی، رانش زمین، ریزش کوه و آسیب به منازل و تأسیسات را شناسایی کنند.

الماسی ادامه داد: پس از شناسایی نقاط پرخطر، لازم است اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر و جلوگیری از بروز خسارت انجام شود و دستگاه‌های مسئول آمادگی لازم را برای مدیریت حوادث احتمالی داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی مجموعه راهداری برای حفظ تردد در محورهای مواصلاتی تأکید کرد و گفت: باز نگه‌داشتن راه‌های اصلی و روستایی، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین و جلوگیری از قطع ارتباطات جاده‌ای باید در اولویت برنامه‌های پیش از بارندگی قرار گیرد.

فرماندار پاوه با اشاره به شرایط خاص برخی مناطق شهرستان خاطرنشان کرد: مسیرهای عشایری و نقاط مستعد رانش زمین به توجه ویژه نیاز دارند و دستگاه‌های مسئول باید برای پیشگیری از اختلال در تردد و مدیریت حوادث احتمالی در این مناطق آمادگی داشته باشند.