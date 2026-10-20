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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

مجوز خروج از کشور متعهدان آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه اینترنتی شد

مجوز خروج از کشور متعهدان آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه اینترنتی شد

کرمانشاه - معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه از اینترنتی شدن فرایند صدور مجوز خروج از کشور برای متعهدان خدمت آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه از مهرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود همتی، معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه، از تغییر شیوه صدور مجوز خروج از کشور برای متعهدان خدمت آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه خبر داد و اظهار کرد: از مهرماه سال جاری، درخواست‌های این گروه فقط به‌صورت اینترنتی بررسی و مجوز خروج صادر می‌شود.

وی افزود: این تغییر در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و تسهیل و تسریع رسیدگی به درخواست‌های مشمولان انجام شده است تا متقاضیان بتوانند مراحل دریافت مجوز را از طریق سامانه الکترونیکی طی کنند.

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: متعهدان خدمت آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه که قصد سفر زیارتی یا سیاحتی به خارج از کشور را دارند، باید به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.

همتی بیان کرد: متقاضیان پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک، باید وارد سامانه سخا شوند و درخواست خروج از کشور خود را در این سامانه ثبت کنند. پرداخت هزینه خدمات و تأیید درخواست از سوی آموزش‌وپرورش یا قوه قضائیه نیز باید از طریق همین سامانه انجام شود.

وی با اشاره به مرحله نهایی دریافت مجوز گفت: پس از تأیید درخواست، متقاضی باید وثیقه تعیین‌شده متناسب با نوع سفر خود را پرداخت کند تا مجوز خروج از کشور صادر شود.

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امکان ثبت درخواست برای متعهدانی فراهم است که اطلاعات تعهد خدمت آن‌ها در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده باشد.

همتی در پایان افزود: مشمولان و خانواده‌های آنان برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع از آخرین اخبار مربوط به خدمت وظیفه عمومی می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مراجعه کنند یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی سروش، ایتا، روبیکا و شاد را به نشانی khab aresarbazi@ دنبال کنند.

کد مطلب 6984350

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