به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود همتی، معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه، از تغییر شیوه صدور مجوز خروج از کشور برای متعهدان خدمت آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه خبر داد و اظهار کرد: از مهرماه سال جاری، درخواست‌های این گروه فقط به‌صورت اینترنتی بررسی و مجوز خروج صادر می‌شود.

وی افزود: این تغییر در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و تسهیل و تسریع رسیدگی به درخواست‌های مشمولان انجام شده است تا متقاضیان بتوانند مراحل دریافت مجوز را از طریق سامانه الکترونیکی طی کنند.

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: متعهدان خدمت آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه که قصد سفر زیارتی یا سیاحتی به خارج از کشور را دارند، باید به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.

همتی بیان کرد: متقاضیان پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک، باید وارد سامانه سخا شوند و درخواست خروج از کشور خود را در این سامانه ثبت کنند. پرداخت هزینه خدمات و تأیید درخواست از سوی آموزش‌وپرورش یا قوه قضائیه نیز باید از طریق همین سامانه انجام شود.

وی با اشاره به مرحله نهایی دریافت مجوز گفت: پس از تأیید درخواست، متقاضی باید وثیقه تعیین‌شده متناسب با نوع سفر خود را پرداخت کند تا مجوز خروج از کشور صادر شود.

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امکان ثبت درخواست برای متعهدانی فراهم است که اطلاعات تعهد خدمت آن‌ها در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده باشد.

همتی در پایان افزود: مشمولان و خانواده‌های آنان برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع از آخرین اخبار مربوط به خدمت وظیفه عمومی می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مراجعه کنند یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی سروش، ایتا، روبیکا و شاد را به نشانی khab aresarbazi@ دنبال کنند.