مدیر آبفای منطقه یک کرمانشاه: ۳۰ متر از شبکه فاضلاب فرسوده نوسازی شد

مهدی رضوان‌مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اصلاح و نوسازی بخشی از شبکه فرسوده فاضلاب در دو کوچه شهید محسن امیری و شهید نیری واقع در خیابان آیت‌الله جلیلی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با هدف بهبود دفع فاضلاب و جلوگیری از پس‌زدگی آن در روزهای بارندگی انجام شد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب شبکه قدیمی افزود: قطر نامناسب لوله‌های موجود، ظرفیت انتقال هم‌زمان فاضلاب و روان‌آب‌های سطحی را محدود کرده بود و هنگام بارندگی، مشکلاتی در دفع فاضلاب این محدوده به وجود می‌آمد.

مدیر آبفای منطقه یک کرمانشاه ادامه داد: در جریان اجرای طرح، ۳۰ متر از لوله‌های سیمانی با قطر ۲۰۰ میلی‌متر جمع‌آوری و با لوله‌های پلی‌اتیلن دوجداره فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر جایگزین شد.

رضوان‌مدنی با تشریح دیگر اقدامات انجام‌شده بیان کرد: یک باب منهول با قطر ۷۰۰ میلی‌متر احداث شد و چهار باب منهول موجود نیز مورد لایروبی و شست‌وشو قرار گرفتند. همچنین حدود ۱۰۰ متر از شبکه فاضلاب محدوده پاک‌سازی شد.

وی افزود: در این عملیات، چهار فقره انشعاب نیز استانداردسازی و دوباره نصب شد تا ضمن بهبود عملکرد شبکه، مشکلات ناشی از دفع نامناسب فاضلاب در این محدوده کاهش یابد.

مدیر آبفای منطقه یک کرمانشاه با اشاره به دشواری‌های اجرای طرح تصریح کرد: وجود معارض و احتمال ریزش ساختمان‌های فرسوده در محدوده عملیات، از جمله موانع پیش‌روی اجرای کار بود؛ با این حال، نیروهای بهره‌برداری فاضلاب منطقه یک توانستند عملیات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند.

رضوان‌مدنی در پایان تأکید کرد: اصلاح و نوسازی شبکه‌های فرسوده با هدف ارتقای عملکرد تأسیسات فاضلاب و کاهش مشکلات شهروندان در زمان بارندگی، از جمله اقدامات مورد پیگیری در محدوده فعالیت این منطقه است.