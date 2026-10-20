به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری کرمانشاه و جهاددانشگاهی کشور با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و فناورانه برای رفع چالش‌های استان و تسریع روند توسعه، روز سه‌شنبه به امضای منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی کشور رسید.

این توافق با محوریت هم‌افزایی توانمندی‌های دو مجموعه در زمینه توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت کارآفرینی و اجرای طرح‌های تحول‌آفرین تنظیم شده است. بر اساس مفاد آن، طرفین قرار است ظرفیت‌های تخصصی خود را برای پاسخ‌گویی به نیازهای اولویت‌دار استان به کار گیرند.

پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور، توسعه خدمات سلامت و درمان ناباروری و تقویت زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار کرمانشاه از جمله محورهای این همکاری است. توسعه گردشگری با استفاده از فناوری‌های نوین نیز در فهرست برنامه‌های مشترک قرار دارد.

توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان، برگزاری دوره‌های مهارتی و آموزشی مرتبط با استخدام و گسترش خدمات تخصصی در حوزه مشاغل خانگی، از دیگر زمینه‌هایی است که در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است؛ محورهایی که بر پیوند آموزش با نیازهای بازار کار و تقویت اشتغال تأکید دارند.

بر اساس این توافق، توسعه ظرفیت‌های رسانه‌ای جهاددانشگاهی با استفاده از خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا نیز دنبال خواهد شد. تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، رصد شاخص‌های توسعه استان و فعال‌سازی مرکز هم‌اندیشی و دیده‌بان توسعه کرمانشاه نیز از دیگر برنامه‌های مشترک دو طرف است.

راه‌اندازی شهرک فناوری با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و تخصصی و استفاده از توان علمی جهاددانشگاهی در طرح‌های توسعه شهری و روستایی، بخش دیگری از مفاد این تفاهم‌نامه را تشکیل می‌دهد. تکمیل زنجیره ارزش فرآوری قیر طبیعی نیز به‌عنوان یکی از زمینه‌های همکاری مشترک مورد توجه قرار گرفته است.

برای پیگیری اجرای توافق‌ها، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان استانداری، جهاددانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل می‌شود. وظیفه این کارگروه، هماهنگی اقدامات، بررسی روند پیشرفت برنامه‌ها و ارزیابی اجرای تعهدات پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

طبق برنامه اعلام‌شده، جلسات کارگروه هر دو ماه یک‌بار برگزار می‌شود و گزارش پیشرفت همکاری‌ها نیز در بازه‌های شش‌ماهه ارائه خواهد شد تا روند اجرای مفاد تفاهم‌نامه به‌صورت مستمر بررسی شود.

مدت اعتبار این تفاهم‌نامه دو سال تعیین شده است و اجرای طرح‌های مشترک در قالب قراردادهای جداگانه، با مشخص شدن سهم و تعهدات هر یک از طرفین انجام خواهد گرفت. امضای این توافق به‌خودی‌خود تعهد مالی برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد نمی‌کند.