مهاجرانی: چلچراغ پیشرفت ایران باید از سرزمین آفتاب روشن شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی عصر سه شنبه در آیین همایش روز اراک اظهار کرد: جنگ تحمیلی هشت‌ساله نخستین جنگی بود که حتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد.

وی افزود: پاسداشت روز اراک و هفته استان مرکزی، فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی، تقویت همبستگی ملی و تبیین نقش تلاش و ایستادگی مردم در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است.

مهاجرانی با گرامیداشت یاد و نام شهدای ایران، از شهید مجتبی سه روزه تا رهبر شهید و دیگر فرماندهان و مدافعان کشور، تصریح کرد: همه این شهدا جان خود را برای حفظ این مرز و بوم فدا کردند تا حتی ذره‌ای از خاک ایران آسیب نبیند.

وی ادامه داد: در طول ۲۰۰ سال گذشته، هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت، بخش‌هایی از سرزمین کشور، از قراردادهای گلستان و ترکمانچای تا جدایی بحرین و دیگر رویدادهای تاریخی جدا شد و به یغما رفت.

سخنگوی دولت تاکید کرد: جنگ تحمیلی هشت‌ساله نخستین جنگی بود که در آن حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرفت و این دستاورد، حاصل ایستادگی، مقاومت و فداکاری ملت ایران بود.

وی با اشاره به جنگ رمضان و حملات گسترده به کشور افزود: به اذعان طرف‌های مقابل، ده‌ها هزار موشک و بمب بر سر مردم ایران فرود آمد؛ ملت ایران آسیب دید و زخم برداشت، اما ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

مهاجرانی گفت: سرزمین آفتاب از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی ارزشمندی برخوردار است؛ خاک حاصلخیز، آب‌های روان و مهم‌تر از همه، مادرانی که با تلاش و مهربانی فرزندان خود را پرورش می‌دهند و پدرانی که انسانیت و روزی حلال را به فرزندانشان می‌آموزند.

وی ادامه داد: استان مرکزی در طول تاریخ ایران نقش برجسته‌ای در پرورش شخصیت‌های اثرگذار داشته است و از قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر تا امام خمینی(ره) و دیگر چهره‌های بزرگ تاریخ معاصر، می‌توان ردپای این سرزمین را در تحولات علمی، سیاسی و اجتماعی کشور مشاهده کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: هفته اراک فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های تاریخی و انسانی استان و یادآوری این حقیقت است که هرگاه مردم در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و به نقش و مسئولیت خود باور داشته‌اند، توانسته‌اند از دشوارترین بزنگاه‌ها عبور کنند.

وی با اشاره به میراث علمی امیرکبیر و تأسیس دارالفنون افزود: اگرچه امیرکبیر فرصت نیافت آرزوی خود را در این مدرسه به سرانجام برساند، دارالفنون به نهادی برای تربیت نیروهای متخصص تبدیل شد؛ نیروهایی که توانستند در مقاطع حساس، به عبور ایران از دشواری‌ها کمک کنند.

مهاجرانی بیان کرد: استان مرکزی مهد همت و تلاش است و استعداد زمانی معنا پیدا می‌کند که با کوشش و پشتکار همراه شود و این استان مفاخر بسیاری دارد، اما نباید فراموش کرد که موفقیت افراد در خلأ شکل نمی‌گیرد و خانواده و همراهی نزدیکان در دستیابی به موفقیت نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در موفقیت شخصیت‌های بزرگ تاریخی گفت: هیچ فردی به‌تنهایی به موفقیت نمی‌رسد و حتی امیرکبیر نیز از همراهی خانواده خود بهره‌مند بود؛ بنابراین باید نقش همسران و خانواده‌ها را در شکل‌گیری دستاوردهای بزرگ به رسمیت شناخت.

سخنگوی دولت با اشاره به مداخلات خارجی در تاریخ ایران و کودتای ۲۸ مرداد افزود: قدرت‌های استعمارگر همواره در پی تضعیف ایران و تجزیه این سرزمین بوده‌اند و در مقاطع مختلف، با حذف شخصیت‌های اثرگذار و سرنگونی دولت مردمی دکتر محمد مصدق، مسیر پیشرفت و استقلال کشور را هدف قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نقطه عطفی در مسیر استقلال ایران بود و امروز نیز هزینه‌ای که کشور برای حفظ استقلال خود می‌پردازد، با ایستادگی و فداکاری مردم همراه است؛ هزینه‌ای که ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و همت جمعی برای ساختن آینده کشور متحمل می‌شود.

مهاجرانی با اشاره به موفقیت‌های مدیریتی استان مرکزی و کسب رتبه نخست کشور از سوی استاندار مرکزی افزود: هر تلاش مؤثر، چراغی در مسیر پیشرفت ایران روشن می‌کند و امید می‌رود چلچراغ پیشرفت و تعالی کشور از استان مرکزی روشن شود.