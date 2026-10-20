هشدار حماس درباره طرح خطرناک تل آویو علیه مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ماجد ابوقطیش از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، درباره طرح جدید رژیم صهیونیستی برای جداسازی بخش‌هایی از مسجد الاقصی و تبدیل آنها به کنیسه یهودی هشدار داد.

ابوقطیش روز سه شنبه در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد که افزایش تعرض شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی و برگزاری مراسم تلمودی در صحن‌های این مسجد، بخشی از تلاش‌ها برای تحمیل واقعیتی جدید و تغییر هویت اسلامی آن است.

وی با اشاره به تشدید تعرض‌ها در جریان اعیاد یهودی و افزایش محدودیت‌ها علیه نمازگزاران فلسطینی، تاکید کرد که این اقدامات نه هویت اسلامی مسجد الاقصی را تغییر می‌دهد و نه حقی برای شهرک‌نشینان در این مکان ایجاد می‌کند.

این رهبر حماس تصریح کرد که اقدامات یادشده در چارچوب طرحی سازمان‌ یافته برای تثبیت حضور یهودیان در مسجد الاقصی و فراهم کردن زمینه جداسازی بخش‌هایی از آن و تبدیل این بخش‌ها به کنیسه صورت می‌گیرد که مشابه آن پیشتر در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل اجرا شده است.

ابوقطیش بر ضرورت مقابله با این طرح‌ها، تقویت حضور فلسطینی ها و اعتکاف آنها در مسجد الاقصی و افزایش تحرکات فلسطینی، عربی و اسلامی برای حمایت از این مکان مقدس تاکید کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تمام مساحت مسجد الاقصی حق انحصاری مسلمانان است، اظهار داشت: تلاش برای جداسازی هر بخشی از این مسجد با ایستادگی و مقاومت ملت فلسطین ناکام خواهد ماند.