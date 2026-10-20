به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر سه شنبه در دیدار با نخبگان روشندل استان به مناسبت روز عصای سفید، با تأکید بر اینکه محدودیت‌های جسمی نباید مانعی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های انسانی باشد، گفت: نخبگان روشندل با برخورداری از مهارت‌های ویژه‌ای در حوزه‌های فناوری اطلاعات، فضای سایبری، علوم انسانی و قرائت قرآن، ظرفیت‌های خارق‌العاده‌ای را برای توسعه استان فراهم می‌کنند.

وی با تمجید از سطح بالای دانش، مهارت و اعتمادبه‌نفس روشن‌دلان، آنان را سرمایه‌ی اصلی و نیروی انسانی ارزشمند استان یاد کرد و افزود: ما بر دو محور اصلی تمرکز خواهیم کرد؛ نخست، اصلاح و مناسب‌سازی محیطی شهرها برای تسهیل تردد و تبادل تجربه روشندلان و دوم، ایجاد بسترهای مهارتی و شغلی. هدف ما این است که با ایجاد چرخه مهارتی، این عزیزان بتوانند به درآمدزایی مستمر نیز بپردازند.

استاندار ایلام همچنین با قدردانی از تلاش خانواده‌های همراه، تأکید کرد: استانداری با همکاری سایر دستگاه‌ها نظیر بهزیستی، به دنبال تدوین برنامه‌های تخصصی و کارشناسی برای ارتقای سطح رضایتمندی و توانمندی جامعه روشندل خواهد بود.