فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایش وضعیت امکانات عمومی پارک‌های کرمانشاه اظهار کرد: بررسی سرویس‌های بهداشتی و تجهیزات مورد استفاده شهروندان به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا نواقص موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی با اشاره به بررسی وضعیت سرویس‌های بهداشتی در محدوده‌هایی از جمله منطقه ۸ و آزادگان افزود: در جریان بازدیدها، مشکلات موجود شناسایی و با تهیه مستندات و تصاویر، موارد برای رسیدگی به مناطق مربوطه شهرداری ابلاغ شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: پس از شناسایی نواقص، فهرست کاملی از مشکلات تهیه شده و اعتبارات لازم برای رفع آن‌ها در اختیار مناطق شهرداری قرار گرفته است.

رحمتی‌زاده با تأکید بر ضرورت پیگیری عملی مشکلات خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت سرویس‌های بهداشتی و امکانات پارک‌ها صرفاً به صدور نامه و ابلاغ دستور محدود نمی‌شود، بلکه روند اجرای اقدامات اصلاحی به‌صورت روزانه دنبال می‌شود.

وی هدف از این پایش‌ها را بهبود وضعیت امکانات عمومی و رسیدگی به نیازهای شهروندان عنوان کرد و بر تداوم بررسی‌ها و پیگیری رفع نواقص شناسایی‌شده در مناطق مختلف شهرداری تأکید کرد.