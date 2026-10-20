جلال رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشایی این استخر اظهار کرد: تعطیلی این مجموعه، وقفه بزرگی در ورزش‌های آبی شهرستان ایجاد کرده بود و اکنون با بازگشایی دوباره، برنامه‌های فشرده‌ای برای فعال‌سازی شنا و برگزاری دوره‌های آموزشی نجات غریق در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بازگشایی استخر سرپوشیده، فرصت مناسبی برای رشد و پرورش استعدادهای بومی در حوزه ورزش‌های آبی فراهم می‌کند و اولویت اصلی هیئت، شناسایی و پرورش همین استعدادهاست.

بازیار تصریح کرد: با فعال شدن دوباره استخر، زمینه برگزاری مسابقات و دوره‌های آموزشی مختلف در رشته‌های شنا و نجات غریق فراهم شده و امیدواریم شاهد حضور پررنگ جوانان در این رشته‌ها باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: بازگشایی این مجموعه می‌تواند به تحول در ورزش‌های آبی شهرستان منجر شود و از همه علاقه‌مندان دعوت می‌شود برای بهره‌مندی از امکانات فراهم‌شده، به این استخر مراجعه کنند.