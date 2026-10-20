مسئول دفتر امام جمعه پاوه: مدارس قرآنی باید از شعار به عمل برسند

به گزارش خبرنگار مهر، مصلح قادری، عصر سه‌شنبه در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان، با تبریک موفقیت دانش‌آموزان پاوه در کنکور سراسری، بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان برتر و تقویت برنامه‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی تأکید کرد.

وی موفقیت دانش‌آموزان در کنکور را مایه سربلندی شهرستان دانست و اظهار کرد: قدردانی از دانش‌آموزان موفق، خانواده‌های آنان، فرهنگیان و دبیرانی که در مسیر دستیابی به این نتایج تلاش کرده‌اند، ضروری است.

مسئول دفتر امام جمعه پاوه با تأکید بر اهمیت استمرار این موفقیت‌ها افزود: موضوع کنکور باید به‌صورت مستمر در اولویت برنامه‌های آموزشی شهرستان قرار گیرد تا با شناسایی ظرفیت‌ها و حمایت از دانش‌آموزان، زمینه ارتقای نتایج در سال‌های آینده فراهم شود.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی مدارس قرآنی در پاوه اشاره کرد و گفت: طرح ایجاد این مدارس از سال ۱۳۹۵ مطرح شده بود، اما برای مدت طولانی در حد گفت‌وگو باقی ماند و امسال با همراهی جمعی از مسئولان، دو مدرسه قرآنی افتتاح شد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت فضای معنوی و تربیتی مدارس تصریح کرد: تغییر عنوان و رویکرد مدارس به مدارس قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به تربیت دینی باشد، اما تحقق اهداف این طرح به حمایت، نظارت و اجرای برنامه‌های مستمر نیاز دارد.

مسئول دفتر امام جمعه پاوه خاطرنشان کرد: فعالیت مدارس قرآنی باید از مرحله شعار فراتر برود و به برنامه‌هایی پایدار و اثربخش تبدیل شود تا دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های علمی، از ظرفیت‌های تربیتی و فرهنگی نیز بهره‌مند شوند.

قادری همچنین خواستار توجه بیشتر به حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه شد و اظهار کرد: نماز جمعه علاوه بر جایگاه دینی، فرصتی برای آشنایی نسل جوان با مسائل روز و تقویت نظم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ ازاین‌رو، همراهی آموزش و پرورش، مدیران مدارس و خانواده‌ها در این زمینه اهمیت دارد.

وی با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی در زمینه حجاب افزود: دانش‌آموزان نباید از داشتن پوشش اسلامی احساس خجالت کنند و موضوع حجاب و دینداری باید به‌عنوان مسئله‌ای اعتقادی و دینی مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه به اشخاص یا جریان‌های سیاسی گره زده شود.

مسئول دفتر امام جمعه پاوه در پایان از اجرای برنامه حمایتی مؤسسه خیریه قبای پاوه برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و گفت: در قالب این اقدام، ۲۰۰ بسته تحصیلی با هزینه‌ای حدود ۳۰۰ میلیون تومان تهیه و میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع شده است تا بخشی از نیازهای آموزشی آنان تأمین شود.