به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در مصاحبه ای با الجزیره برای روحیه دادن به نظامیان خود مدعی شد: ادعاهای ایران مبنی بر اینکه نفت‌ کش‌ ها در تنگه هرمز با مین‌ های دریایی برخورد کرده‌ اند، نادرست است.

این نظامی تروریست آمریکایی در تلاش در تلاش برای دستاوردسازی دولت جمهوریخواه در این کشور ادعا کرد: مسیرهای کشتیرانی بین‌ المللی در تنگه هرمز را از وجود مین‌ ها پاکسازی کرده‌ایم. ایران در اقدامات خود در تنگه هرمز، از موشک و پهپاد استفاده می‌کند. با وجود اقدامات خصمانه و بی‌دلیل ایران، ۹۵ درصد شناورها با موفقیت از تنگه هرمز عبور می‌کنند!

وی سپس مدعی شد: ایران می گوید که تنگه هرمز بسته شده، اما این تنگه همچنان به روی کشتیرانی دریایی باز است. محاصره بنادر ایران، این کشور را از منابع مورد نیاز برای بازسازی توانمندی‌های نظامی‌اش محروم می‌کند! واشنگتن و شرکای منطقه‌ای آن، کنترل تنگه هرمز را در دست دارند! تنگه هرمز کاملاً باز است!

ادعای تبلیغاتی سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در حالی مطرح می شود که به دلیل ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز از سوی متجاوزان آمریکایی پس از تجاوز غیرقانونی به خاک ایران، قیمت نفت و حامل های انرژی با افزایش چشمگیری همراه بوده است.