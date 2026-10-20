به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی، عصر سه‌شنبه در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان، موفقیت دانش‌آموزان پاوه در کنکور سراسری را حاصل تلاش آنان و مجموعه فرهنگیان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ و ارتقای جایگاه علمی شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به کسب ۱۶ رتبه زیر هزار در کنکور اظهار کرد: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت علمی دانش‌آموزان و تلاش معلمان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه تداوم و افزایش این دستاوردها فراهم شود.

فرماندار پاوه با اشاره به سهم بالای دانش‌آموزان رشته تجربی در میان رتبه‌های برتر گفت: هدایت تحصیلی باید با توجه به استعدادها و علایق دانش‌آموزان و نیازهای آینده جامعه انجام شود؛ چراکه کشور در کنار پزشکان، به مهندسان متخصص و دانش‌آموختگان توانمند علوم انسانی نیز نیاز دارد.

الماسی، نابرابری در فرصت‌های تحصیلی را از دغدغه‌های مهم نظام آموزشی برشمرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از رتبه‌های برتر کنکور شهرستان از مدارس نمونه دولتی و برخوردار هستند و این مسئله ضرورت توجه بیشتر به دانش‌آموزان مستعد مدارس عادی، روستاها و مناطق کم‌برخوردار را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه توان مالی خانواده‌ها نباید فرصت موفقیت تحصیلی فرزندان را تعیین کند، تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های آموزشی، حمایت از دانش‌آموزان مستعد و توزیع عادلانه امکانات باید در اولویت قرار گیرد تا همه دانش‌آموزان امکان رقابت برابر داشته باشند.

فرماندار پاوه همچنین با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی و فاصله نسلی میان والدین و فرزندان، بر ضرورت متناسب‌سازی شیوه‌های آموزشی و تربیتی با نیازهای نسل جدید تأکید کرد و نقش خانواده‌ها را در کنار مدارس برای هدایت صحیح دانش‌آموزان مهم دانست.

الماسی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش فرهنگیان، مدیران مدارس و مجموعه آموزش و پرورش، بر تقویت مدارس قرآنی و توجه به ابعاد دینی و فرهنگی تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به مشکلات مدارس مناطق کم‌برخوردار، تقویت انجمن‌های اولیا و مربیان و استفاده از ظرفیت افراد اثرگذار برای رفع مسائل آموزشی شهرستان شد.

فرماندار پاوه در پایان، ضمن تبریک انتصاب مدیران جدید مدارس، ابراز امیدواری کرد با همکاری خانواده‌ها، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی، کیفیت آموزش و پرورش ارتقا یابد و زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان بیش از گذشته فراهم شود.

در ابتدای این نشست نیز دلشاد پیاب، رئیس اداره آموزش و پرورش پاوه، گزارشی از عملکرد این اداره ارائه کرد و ضمن تشریح چالش‌ها و مطالبات حوزه آموزش و پرورش، از دستگاه‌های همکار و حامی این مجموعه قدردانی کرد.