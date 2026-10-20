به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی بعدازظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح اتوبوس‌های برقی و نیروگاه خورشیدی در اراک با اشاره به مطالبه مردم برای برخورداری از هوای پاک اظهار کرد: بخشی از آلودگی هوا ناشی از فعالیت‌های صنعتی است که استاندار مرکزی با جدیت پیگیر آن است و بخشی دیگر به وسایل نقلیه آلاینده بازمی‌گردد.

وی افزود: توسعه اتوبوس‌های برقی و ایجاد ایستگاه‌های شارژ می‌تواند در کاهش آلودگی ناشی از ناوگان حمل‌ونقل مؤثر باشد. امیدواریم با تداوم این اقدامات، مردم اراک بتوانند هوای پاک‌تری را که حق آنان است تنفس کنند.

سخنگوی دولت ضمن قدردانی از شهردار، اعضای شورای شهر و کارکنان حوزه مدیریت شهری، از رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز تشکر کرد و گفت: این رانندگان در روزهای برفی و بارانی و در گرما و سرما تلاش می‌کنند مردم را به مقصد برسانند.

مهاجرانی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای گسترش حمل‌ونقل پاک تصریح کرد: اجرای برنامه‌هایی مانند «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» به زیرساخت نیاز دارد و اتوبوس‌های برقی و ایستگاه‌های شارژ از جمله این زیرساخت‌ها هستند.

وی با اشاره به اعلام ارتقای جایگاه اراک از رتبه دوازدهم به سوم در این حوزه، ابراز امیدواری کرد این شهر با ادامه اقدامات انجام‌شده به رتبه نخست دست یابد.

جایگاه اراک در حمل‌ونقل عمومی از رتبه ۱۲ به رتبه ۳ کشور ارتقا یافت

قائم‌مقام حمل‌ونقل بار و مسافر کشور با اشاره به وضعیت مطلوب ناوگان اتوبوسرانی اراک گفت: جایگاه این شهر در رتبه‌بندی حمل‌ونقل عمومی کشور از رتبه ۱۲ به رتبه ۳ ارتقا یافته است.

محمدحسن ایران‌خواه با بیان اینکه از وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهرهای مختلف کشور آشنایی دارد، اظهار کرد: اراک از وضعیت بسیار خوبی در حوزه حمل‌ونقل عمومی برخوردار است و این روند، حاصل تلاش مدیریت شهری و همراهی مسئولان استان است.

وی افزود: ارتباط نزدیک و صمیمانه میان مجموعه مدیریت استان مرکزی، زمینه‌ساز اقدامات مؤثر در این حوزه شده است، بخشی از منابع خرید ناوگان نیز از محل اعتبارات خود استان تأمین شده که نشان‌دهنده عزم جدی مدیران برای بهبود حمل‌ونقل عمومی است.

قائم‌مقام حمل‌ونقل بار و مسافر کشور با قدردانی از حمایت دولت در شرایط دشوار کشور گفت: دولت در این شرایط نیز از توسعه حمل‌ونقل عمومی حمایت کرده و این اقدامات شایسته تقدیر است.

ایران‌خواه با اشاره به هزینه ارائه خدمات اتوبوسرانی در اراک بیان کرد: هزینه جابه‌جایی هر مسافر برای شهرداری حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان است، در حالی که پنج هزار تومان از مسافر دریافت می‌شود و بخش دیگر هزینه را شهرداری تأمین می‌کند.

وی گفت: ارتقای جایگاه اراک از رتبه ۱۲ به رتبه سوم کشور در حوزه حمل‌ونقل، دستاورد مهمی است و باید با تداوم حمایت‌ها و تلاش‌ها حفظ و تقویت شود.

۵۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی اراک برقی شد

استاندار مرکزی گفت: حدود ۵۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی اراک به اتوبوس برقی تبدیل شده که ضمن کاستن از آلودگی هوا، در مصرف سوخت صرفه‌جویی قابل‌توجهی برای سرمایه ملی ایجاد کرده است.

مهدی زندیه‌وکیلی با تقدیر از شهردار و شورای اسلامی شهر به دلیل تصویب مصوبات لازم برای خرید این ناوگان، اظهار کرد: کاهش آلودگی هوا برای مردم اراک از معیشت و اشتغال فرزندانشان مهم‌تر است و این اقدام، منطبق بر خواست مردم است.

وی افزود: در هیچ‌جای کشور شاهد چنین سطحی از برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی نیستیم و حدود نیمی از اتوبوس‌های شهر اراک هم‌اکنون برقی هستند.

استاندار مرکزی با اشاره به احداث ایستگاه‌های شارژ ابراز کرد: ایجاد این ایستگاه‌ها ظرفیت ارزشمندی برای شهری است که می‌خواهد از خودروهای برقی دیگر نیز استفاده کند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به هوشمندسازی رانندگان نیز تصریح کرد: این موضوع در کنار توسعه ناوگان برقی، گامی دیگر در مسیر نوسازی و بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی اراک است.

۷۰ دستگاه اتوبوس برقی با اعتبارات داخلی به ناوگان اراک پیوست

شهردار اراک نیز در این آیین اظهار کرد: ۷۰ دستگاه اتوبوس برقی با سرمایه‌گذاری و اعتبارات داخلی شهرداری اراک و بدون اتکا به منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، خریداری و وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شد.

علیرضا محمودی با اشاره به پیشگامی این شهر در برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: اراک پس از کرج نخستین شهری بود که برای خرید اتوبوس‌های برقی اقدام کرد، اما با حمایت شورای اسلامی شهر و مشاوره‌های داخلی، توانستیم نخستین دستگاه‌ها را در اسفندماه ۱۴۰۲ همزمان با میلاد امام زمان (عج) راه‌اندازی و به ناوگان اضافه کنیم.

وی با اشاره به روند ورود این اتوبوس‌ها افزود: در گام‌های بعدی و با وجود برخی تأخیرها، مجموعاً ۷۰ دستگاه اتوبوس برقی با رنگ‌های متنوع وارد اراک شد که این ناوگان فاقد آلودگی صوتی بوده و گامی مؤثر در جهت کاهش آلایندگی هوای شهر است.

شهردار اراک با تأکید بر اینکه ارزش این اتوبوس‌ها حدود یک هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: با وجود تلاش برای استفاده از منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و وزارت نفت، امکان دریافت این اعتبار فراهم نشد و کل این مبلغ از منابع داخلی شهر اراک تأمین شد.

محمودی با اشاره به هزینه‌های سنگین نگهداری ناوگان بیان کرد: ارزش هر اتوبوس حدود ۵۰ میلیارد تومان است و نگهداری ناوگان با هزینه متوسط ۱۶.۵ تا ۱۷ میلیارد تومانی کار دشواری است، اما تحولی بزرگ در حمل‌ونقل اراک رقم زده است.

وی با بیان اینکه با احتساب قیمت سوخت خلیج‌فارس (لیتری ۶۰ هزار تومان)، رقمی معادل ۱۶۷ میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل شده است، بیان کرد: اکنون روزانه ۹۰ هزار نفر مسافر از طریق این ناوگان جابه‌جا می‌شوند و انتظار است شهروندان برای کاهش آلودگی هوا، کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.