شکیب در گفتگو با مهر: شهروندان قبل از فروش ملک خود از تغییر احتمالی کاربری آن مطلع شوند

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفت: با توجه به ابلاغ طرح جامع شهر تهران و تصویب طرح های تفصیلی، لازم است تا شهروندان جهت جلوگیری از برخی سوء استفاده ها و ضرر و زیان ، از تغییر احتمالی کاربری ملک خود مطلع شوند.