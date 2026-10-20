سیامک الیاس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل برداشت ماهیان گرمابی در استان اظهار کرد: سال گذشته ۵ هزار و ۷۶۶ تن از انواع این ماهیان در کرمانشاه تولید و وارد بازار مصرف شد و برآوردها نشان می‌دهد میزان تولید امسال به حدود ۶ هزار تن برسد.

وی با اشاره به گونه‌های پرورشی در استان افزود: کپور معمولی، کپور علف‌خوار یا آمور، فیتوفاگ و بیگ‌هد یا سرگنده از مهم‌ترین گونه‌های ماهیان گرمابی تولیدشده در کرمانشاه هستند.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش عمده تولید این محصولات در مجتمع پرورش ماهی شهدای قصرشیرین انجام می‌شود، تصریح کرد: در این شهرستان ۷۲ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی فعالیت دارد و در دیگر شهرستان‌های استان نیز مزارع منفردی در این حوزه مستقر هستند.

الیاس‌پور با اشاره به ظرفیت بازار عراق برای عرضه ماهیان گرمابی استان گفت: محصولات تولیدی کرمانشاه در بازار این کشور با استقبال مواجه است و حدود نیمی از تولیدات در بازار داخلی استان به فروش می‌رسد؛ بخش دیگر نیز به عراق صادر می‌شود.

وی با تأکید بر ظرفیت مناطق گرمسیری استان در پرورش ماهی خاطرنشان کرد: کرمانشاه به دلیل برخورداری از توان تولیدی در این بخش، رتبه نخست تولید ماهیان گرمابی را در میان استان‌های غیرساحلی کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در پایان با اشاره به روند برداشت محصول اظهار کرد: عملیات برداشت ماهیان گرمابی در مزارع استان ادامه دارد و این فرآیند تا اواخر آبان‌ماه به پایان می‌رسد.