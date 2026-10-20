به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمی عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در زنجان، ضمن تبریک این مناسبت به افراد نابینا و کم‌بینا، گفت: شعار امسال روز جهانی عصای سفید با عنوان «نابینایان را بهتر ببینیم»، صرفاً یک شعار مناسبتی نیست، بلکه پیامی برای همه ما دارد تا به‌جای تمرکز بر محدودیت‌ها و ناتوانی‌های افراد نابینا و کم‌بینا، توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و استعدادهای آنان را مورد توجه قرار دهیم.

وی با قدردانی از مسئولان، مهمانان و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، به‌ویژه مهندس یوسفی به‌دلیل میزبانی برنامه و در اختیار گذاشتن سالن برای برگزاری این گردهمایی، افزود: از همکاران معاونت امور توانبخشی، کارکنان بهزیستی شهرستان زنجان و اعضای انجمن نابینایان، به‌ویژه دکتر نصیری و آقای موحد که از مدت‌ها قبل پیگیر برگزاری این مراسم بودند، قدردانی می‌کنم.

ضرورت تغییر نگاه جامعه به توانمندی‌های نابینایان

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه افراد نابینا و کم‌بینا در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: در مجموعه بهزیستی همواره شاهد موفقیت این عزیزان در حوزه‌های علمی، ورزشی، هنری و فرهنگی هستیم و بدون تردید در آینده نیز شاهد دستاوردهای بیشتری از سوی آنان خواهیم بود.

کرمی با بیان اینکه موفقیت افراد دارای معلولیت به فراهم‌بودن شرایط و فرصت‌های مناسب در جامعه وابسته است، ادامه داد: هر اندازه زمینه حضور برابر این افراد در عرصه‌های مختلف فراهم شود، امکان بروز استعدادها و دستیابی آنان به موفقیت‌های بیشتر نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: افراد نابینا و کم‌بینا از توانمندی‌های ارزشمندی برخوردارند و وظیفه جامعه این است که با اصلاح نگرش‌ها، رفع موانع و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر، شرایط لازم را برای حضور فعال و مؤثر آنان در جامعه مهیا کند.

مناسب‌سازی، یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

مدیرکل بهزیستی استان زنجان در ادامه با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: این قانون در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۷ برای اجرا ابلاغ شد و ابعاد مختلف نیازها و حقوق افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده است.

کرمی، مناسب‌سازی را یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید در این قانون دانست و گفت: مناسب‌سازی محیط‌های شهری، معابر، ساختمان‌ها و فضاهای عمومی از مطالبات جدی افراد دارای معلولیت، به‌ویژه نابینایان و کم‌بینایان است.

وی افزود: برای اینکه افراد نابینا و کم‌بینا بتوانند با استقلال بیشتری در جامعه حضور پیدا کنند و از ظرفیت‌های خود در زمینه‌های مختلف بهره بگیرند، باید محیط‌های شهری و اجتماعی متناسب با نیازهای آنان طراحی و مناسب‌سازی شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با تأکید بر اینکه مناسب‌سازی تنها به ایجاد امکانات فیزیکی محدود نمی‌شود، بیان کرد: هدف اصلی این اقدامات، فراهم‌کردن شرایطی است که افراد دارای معلولیت بتوانند بدون مواجهه با موانع غیرضروری در جامعه حضور یابند، از خدمات عمومی استفاده کنند و استعدادها و توانمندی‌های خود را شکوفا سازند.

کرمی ادامه داد: پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تحقق الزامات مناسب‌سازی از طریق دبیرخانه مربوطه در اداره‌کل بهزیستی استان زنجان دنبال می‌شود و امیدواریم با همکاری و همراهی مسئولان استان، شاهد اقدامات مؤثرتر و اتفاقات مثبت در این حوزه باشیم.

وی به مسئولیت‌های بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها و نابینایی اشاره کرد و گفت: علاوه بر وظایفی که در زمینه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر عهده بهزیستی قرار دارد، پیشگیری از نابینایی و کم‌بینایی و ارائه خدمات حمایتی به این گروه از جامعه نیز از جمله مسئولیت‌های مهم این سازمان است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه غربالگری بینایی کودکان، اظهار کرد: در سال گذشته، بیش از ۱۴ هزار کودک در استان زنجان با هدف پیشگیری از نابینایی و کم‌بینایی تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی قرار گرفتند.

کرمی افزود: اجرای برنامه‌های غربالگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه شناسایی به‌موقع مشکلات بینایی می‌تواند زمینه مداخله و پیگیری‌های لازم را فراهم کند و در پیشگیری از بروز یا تشدید برخی مشکلات بینایی مؤثر باشد.

سه هزار فرد نابینا و کم‌بینا در زنجان تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند

وی با اشاره به شمار افراد تحت پوشش بهزیستی استان زنجان، بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به سه هزار فرد نابینا و کم‌بینا از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند و تلاش می‌کنیم متناسب با نیازهای آنان، خدمات حمایتی و توانبخشی لازم را ارائه دهیم.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: این افراد همچون سایر گروه‌های جامعه هدف بهزیستی، از خدمات مختلف این سازمان در حوزه‌هایی مانند پرداخت مستمری، کمک‌هزینه تحصیلی، درمان، مسکن و اشتغال بهره‌مند می‌شوند.

کرمی با تأکید بر اهمیت حمایت‌های هدفمند برای ارتقای کیفیت زندگی افراد نابینا و کم‌بینا، خاطرنشان کرد: ارائه این خدمات در کنار فراهم‌کردن زمینه اشتغال، تحصیل و حضور اجتماعی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش استقلال فردی و توانمندسازی این افراد داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با مساعدت مسئولان استان و مشارکت خیران که همواره در کنار مجموعه بهزیستی قرار داشته‌اند، بتوان اقدامات مؤثرتری برای حمایت از افراد نابینا و کم‌بینا انجام داد و زمینه شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و توانمندی‌های آنان را فراهم کرد.

تأکید بر همکاری مسئولان و خیران برای توانمندسازی نابینایان

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با قدردانی مجدد از برگزارکنندگان مراسم روز جهانی عصای سفید، بر ضرورت استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و خیران برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

کرمی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده درباره توسعه توانمندسازی و اشتغال افراد نابینا و کم‌بینا در این مراسم، گفت: امیدواریم با همکاری مجموعه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثری برای افزایش فرصت‌های اشتغال و تقویت توانمندی‌های این افراد برداشته شود.

وی بار دیگر روز جهانی عصای سفید را به همه افراد نابینا و کم‌بینا تبریک گفت و از تمامی مسئولان، مهمانان و دست‌اندرکارانی که در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

توانمندسازی و اشتغال‌آفرینی برای معلولان، مسئولیتی ساختاری و اخلاقی برای نهادهای اقتصادی به شمار می‌رود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای نابینایان و کم‌بینایان گفت: توانمندسازی، اشتغال‌آفرینی و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال افراد دارای آسیب بینایی در چرخه اقتصادی و اجتماعی استان، صرفاً یک اقدام حمایتی نیست، بلکه مسئولیتی ساختاری و اخلاقی برای نهادهای اقتصادی به شمار می‌رود.

صمد یوسفی‌اصل، با اشاره به شعار امسال روز جهانی عصای سفید، با تأکید بر ضرورت بهتر دیدن یکدیگر در جامعه افزود: توجه به این موضوع تنها به یک گروه یا قشر خاص محدود نمی‌شود، بلکه همه افراد جامعه، از دانش‌آموزان و معلمان گرفته تا استادان دانشگاه، پزشکان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، به تعامل سازنده، درک متقابل و توجه بیشتر به یکدیگر نیاز دارند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصتی برای تقویت نگاه اجتماعی به ظرفیت‌های افراد دارای آسیب بینایی است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم به جای تمرکز صرف بر محدودیت‌ها، توانمندی‌ها، استعدادها و قابلیت‌های این افراد بیشتر دیده شود و زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی فراهم آید.

یوسفی‌اصل با اشاره به رویکرد اتاق بازرگانی زنجان در حمایت از مسئولیت‌های اجتماعی بیان کرد: ما در اتاق بازرگانی همواره تلاش کرده‌ایم بستری امن و همراهی قابل اتکا برای برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های ارزشمند اجتماعی باشیم و در این مسیر، حمایت از اقشار مختلف جامعه و فراهم‌سازی فرصت‌های مناسب برای مشارکت آنان را از وظایف خود می‌دانیم.

وی ادامه داد: باور ما این است که زمینه‌سازی برای اشتغال‌آفرینی، توانمندسازی و مشارکت فعال افراد دارای آسیب بینایی در چرخه اقتصادی و اجتماعی استان، صرفاً یک اقدام حمایتی ساده نیست، بلکه مسئولیتی ساختاری و اخلاقی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نهادهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کارآفرینی نابینایان

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده با برخی مسئولان و فعالان مرتبط با این حوزه، خاطرنشان کرد: در گفت‌وگوهایی که با آقای موحد و دکتر نصیری داشته‌ایم، موضوع توسعه همکاری‌ها برای حمایت از نابینایان و کم‌بینایان مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همکاری مجموعه‌های مرتبط، گام‌های عملی‌تری در این زمینه برداریم.

یوسفی‌اصل افزود: تلاش خواهیم کرد زمینه شناسایی استعدادهای کارآفرینی در میان افراد دارای آسیب بینایی فراهم شود و افرادی که توانایی فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و کسب‌وکار را دارند، بتوانند از فرصت‌های مناسب برای نقش‌آفرینی بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل میان نهادهای مسئول و بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان، آمادگی دارد در چارچوب ظرفیت‌ها و وظایف خود، برای تحقق این هدف همکاری کند و زمینه ارتباط بیشتر افراد دارای آسیب بینایی با کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آورد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان همچنین ابراز امیدواری کرد که با همراهی فعالان اقتصادی، صاحبان بنگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط، اقدامات مؤثرتری برای مناسب‌سازی فرصت‌های شغلی و اجتماعی برای نابینایان و کم‌بینایان انجام شود.

یوسفی‌اصل در پایان با تبریک روز جهانی عصای سفید به همه نابینایان و کم‌بینایان، برای آنان سلامتی، سربلندی و موفقیت روزافزون آرزو کرد و بر اهمیت توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این افراد در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان زنجان تأکید کرد.