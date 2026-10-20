به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره جام جهانی کاراته از ۲۹ آبان تا اول آذرماه، با حضور ۸۰ تیم برتر جهان در چهار بخش کاتا و کومیته تیمی مردان و زنان، به میزبانی شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی فدراسیون جهانی کاراته، مراسم قرعه‌کشی این مسابقات عصر امروز برگزار شد و تیم‌های ملی کشورمان حریفان خود را شناختند.

بر این اساس، تیم ملی کومیته تیمی مردان ایران که در دوره گذشته به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافته بود، در گروه B با تیم‌های استرالیا، مونته‌نگرو، الجزایر و چین هم‌گروه شد.

در بخش کومیته تیمی زنان نیز شاگردان پگاه زنگنه در گروه C با تیم‌های ایتالیا، مصر، شیلی و اتریش رقابت خواهند کرد. همچنین تیم کاتای تیمی زنان ایران در گروه C با تیم‌های ایتالیا، ترکیه، نیوزیلند و چین تایپه هم‌گروه است.

گروه‌بندی کومیته تیمی مردان

گروه A: ژاپن، روسیه، ترکیه، سنگال و گواتمالا

گروه B: ایران، استرالیا، مونته‌نگرو، الجزایر و چین

گروه C: ایتالیا، اردن، گرجستان، شیلی و تونس

گروه D: مصر، فرانسه، مکزیک، مالزی و ازبکستان

گروه‌بندی کومیته تیمی زنان

گروه A: اسپانیا، فرانسه، ونزوئلا، ویتنام و اندونزی

گروه B: آمریکا، استرالیا، چین، کرواسی و تونس

گروه C: ایتالیا، مصر، شیلی، ایران و اتریش

گروه D: ژاپن، مکزیک، آلمان، الجزایر و جمهوری آذربایجان

گروه‌بندی کاتای تیمی زنان

گروه A: اسپانیا، برزیل، هنگ‌کنگ، مونته‌نگرو و مراکش

گروه B: پرتغال، چین، چک، پرو و الجزایر

گروه C: ایتالیا، ترکیه، ایران، نیوزیلند و چین تایپه

گروه D: ژاپن، مصر، فرانسه، آلمان و کلمبیا