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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

تیم‌های ملی کاراته ایران رقبای خود در جام جهانی را شناختند

تیم‌های ملی کاراته ایران رقبای خود در جام جهانی را شناختند

قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی کاراته برگزار شد و نمایندگان کشورمان رقبای خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره جام جهانی کاراته از ۲۹ آبان تا اول آذرماه، با حضور ۸۰ تیم برتر جهان در چهار بخش کاتا و کومیته تیمی مردان و زنان، به میزبانی شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی فدراسیون جهانی کاراته، مراسم قرعه‌کشی این مسابقات عصر امروز برگزار شد و تیم‌های ملی کشورمان حریفان خود را شناختند.

بر این اساس، تیم ملی کومیته تیمی مردان ایران که در دوره گذشته به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافته بود، در گروه B با تیم‌های استرالیا، مونته‌نگرو، الجزایر و چین هم‌گروه شد.

در بخش کومیته تیمی زنان نیز شاگردان پگاه زنگنه در گروه C با تیم‌های ایتالیا، مصر، شیلی و اتریش رقابت خواهند کرد. همچنین تیم کاتای تیمی زنان ایران در گروه C با تیم‌های ایتالیا، ترکیه، نیوزیلند و چین تایپه هم‌گروه است.

گروه‌بندی کومیته تیمی مردان

گروه A: ژاپن، روسیه، ترکیه، سنگال و گواتمالا
گروه B: ایران، استرالیا، مونته‌نگرو، الجزایر و چین
گروه C: ایتالیا، اردن، گرجستان، شیلی و تونس
گروه D: مصر، فرانسه، مکزیک، مالزی و ازبکستان

گروه‌بندی کومیته تیمی زنان

گروه A: اسپانیا، فرانسه، ونزوئلا، ویتنام و اندونزی
گروه B: آمریکا، استرالیا، چین، کرواسی و تونس
گروه C: ایتالیا، مصر، شیلی، ایران و اتریش
گروه D: ژاپن، مکزیک، آلمان، الجزایر و جمهوری آذربایجان

گروه‌بندی کاتای تیمی زنان

گروه A: اسپانیا، برزیل، هنگ‌کنگ، مونته‌نگرو و مراکش
گروه B: پرتغال، چین، چک، پرو و الجزایر
گروه C: ایتالیا، ترکیه، ایران، نیوزیلند و چین تایپه
گروه D: ژاپن، مصر، فرانسه، آلمان و کلمبیا

کد مطلب 6984387

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