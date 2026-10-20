به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر سه شنبه در دیدار با فرید الدین نصریوف، سفیر جمهوری ازبکستان در ایران، با اشاره به توانمندی‌های تولیدی و اقتصادی مازندران، گسترش همکاری با بازار ازبکستان را فرصتی برای افزایش صادرات و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف دانست.

وی با خوشامدگویی به سفیر ازبکستان، از مازندران به‌عنوان «بهشت ایران» یاد کرد و با اشاره به سفر هیأت تجاری این استان به ازبکستان، از میزبانی و استقبال طرف ازبکستانی قدردانی کرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه محصولات کشاورزی، لبنیات، گوشت سفید و فرآورده‌های شیلاتی از ظرفیت‌های مهم صادراتی استان هستند، اظهار کرد: مازندران آمادگی دارد همکاری‌های خود را در این بخش‌ها با ازبکستان گسترش دهد و زمینه حضور پررنگ‌تر تولیدکنندگان استان در بازار این کشور را فراهم کند.

رستمی همچنین به قراردادهای منعقدشده در زمینه صادرات مرغ اشاره کرد و توسعه صادرات کیوی را از دیگر فرصت‌های مستعد برای افزایش مبادلات تجاری میان دو طرف برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جدید اقتصادی افزود: گسترش همکاری‌ها باید به افزایش حجم تجارت، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی و فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی منجر شود.

استاندار مازندران در بخش دیگری از این دیدار، انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین کشاورزی را از زمینه‌های قابل توسعه همکاری با ازبکستان دانست و گفت: این استان آمادگی دارد با تکیه بر تجربیات تخصصی و توانمندی‌های فنی خود، در اجرای طرح‌های مشترک و توسعه همکاری‌های فناورانه مشارکت کند.

رستمی با اشاره به تعاملات شکل‌گرفته میان مازندران و استان فرغانه ازبکستان، بر تداوم تبادل هیأت‌های تجاری و تقویت ارتباطات اقتصادی تأکید کرد و توسعه این روابط را عاملی مؤثر در گسترش بازارهای صادراتی و افزایش مشارکت فعالان اقتصادی دو منطقه دانست.

وی همچنین از سفیر جمهوری ازبکستان دعوت کرد به همراه هیأت عالی‌رتبه تجاری این کشور به مازندران سفر کند تا ضمن آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان، زمینه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار مازندران در ادامه، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت پروازهای مستقیم را از موضوعات مهم در تسهیل رفت‌وآمد تجار و فعالان اقتصادی عنوان کرد و بر ضرورت پیگیری راهکارهای تقویت ارتباطات هوایی تأکید داشت.

رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار رایزنی‌های دوجانبه، تبادل هیأت‌های اقتصادی و پیگیری توافقات، همکاری‌های تجاری و اقتصادی مازندران و ازبکستان وارد مرحله گسترده‌تری شود و فرصت‌های تازه‌ای برای صادرات محصولات استان فراهم آید.