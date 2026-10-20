به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سیدعلیرضا عظیمی‌پور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان شرکت‌های ارائه‌دهنده سامانه‌های معاملات برخط (OMS)، بر ضرورت ارتقای عملکرد، امنیت و پایداری این سامانه‌ها تأکید کرد.

این نشست با هدف بررسی سازوکار تخصیص ظرفیت گپ سرورها و تبادل نظر درباره چالش‌ها و ملاحظات فنی و امنیتی زیرساخت‌های معاملاتی برگزار شد.

عظیمی‌پور با اشاره به نقش سامانه‌های مدیریت سفارش در ثبت، پردازش و ارسال سفارش‌های خرید و فروش سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: کیفیت عملکرد این سامانه‌ها بر سرعت پردازش سفارش‌ها، پایداری خدمات، تجربه کاربران و مدیریت ریسک‌های عملیاتی تأثیرگذار است.

به گفته وی، عملکرد مطلوب سامانه‌های معاملات برخط تنها به ارائه امکانات متنوع محدود نمی‌شود و پایداری ارتباط با هسته معاملات، توانایی مدیریت حجم بالای درخواست‌ها، امنیت اطلاعات، کنترل خطاهای عملیاتی و تداوم خدمت‌رسانی نیز از الزامات این حوزه است.

الزامات فعالیت سامانه‌های معاملات برخط

معاون اجرایی سازمان بورس با اشاره به الزامات قانونی فعالیت سامانه‌های معاملات برخط اعلام کرد: کارگزاری‌ها باید پیش از استفاده از این سامانه‌ها، تأییدیه‌ها و مجوزهای لازم را مطابق ضوابط سازمان بورس دریافت کنند.

وی هدف از این الزامات را اطمینان از صحت عملکرد سامانه‌ها، حفاظت از اطلاعات مشتریان، کاهش ریسک‌های عملیاتی و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران عنوان کرد.

عظیمی‌پور همچنین بازنگری در الزامات، تسهیل فرایندهای مجوزدهی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و حمایت از شرکت‌های ارائه‌دهنده سامانه‌های مدیریت سفارش را از محورهای قابل پیگیری برای ارتقای خدمات معاملاتی برشمرد.

توسعه هوش مصنوعی در سامانه‌های معاملاتی

وی با اشاره به روند توسعه فناوری در بازار سرمایه گفت: آینده سامانه‌های معاملات برخط به‌طور فزاینده‌ای با هوش مصنوعی، تحلیل هوشمند داده‌ها و ابزارهای پیشرفته معاملاتی پیوند خورده است.

به گفته عظیمی‌پور، استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند سرعت و دقت پردازش سفارش‌ها را افزایش دهد و زمینه ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده و ابزارهای تحلیلی هوشمندتر به معامله‌گران را فراهم کند.

وی توسعه معاملات الگوریتمی و به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربران را از ظرفیت‌های تحول خدمات معاملاتی دانست؛ روندی که می‌تواند بر رقابت میان شرکت‌های ارائه‌دهنده سامانه‌های معاملات برخط نیز تأثیر بگذارد.