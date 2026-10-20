به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد ریالی، طرح‌های نصب و بهره‌برداری از بانک‌های خازنی در پست‌های برق سنندج، سقز و بانه به پایان رسید؛ طرح‌هایی که با هدف بهبود ضریب توان و کاهش تلفات شبکه اجرا شده‌اند.

بر اساس این گزارش شرکت برق منطقه‌ای غرب از بهره‌برداری از مجموع ۲۴.۴ مگاوار بانک خازنی در پست‌های برق استان کردستان با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

بنابر اطلاعات اعلام‌شده از سوی این شرکت، این طرح‌ها شامل نصب دو دستگاه بانک خازنی با ظرفیت مجموع ۱۰.۸ مگاوار در پست ۶۳ کیلوولت قشلاق سنندج، دو دستگاه با ظرفیت مشابه در پست ۲۳۰ کیلوولت سقز و یک مجموعه بانک خازنی با ظرفیت ۴.۸ مگاوار در پست ۶۳ کیلوولت بانه است.

هدف از اجرای این طرح‌ها، اصلاح ضریب توان، مدیریت جریان‌های واکنشی و کاهش تلفات انرژی در شبکه برق عنوان شده است.

به گفته شرکت برق منطقه‌ای غرب، مراحل طراحی، تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی این پروژه‌ها به پایان رسیده و نصب تجهیزات، کابل‌کشی قدرت و کنترل، سیم‌کشی تابلوها و آزمایش‌های نهایی نیز انجام شده است.