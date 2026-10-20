لاوروف: ربودن مادورو اقدامی ماجراجویانه بود؛ مسکو منزوی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: غرب دیگر هرگز بازیگر اصلی تعیین‌ کننده نخواهد بود، چرا که با تمام قوا به ماجراجویی‌های بی‌ سابقه‌ای دست می‌زند.

وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: ربودن مادورو (نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب ونزوئلا) یک اقدام ماجراجویانه بی‌ سابقه توسط غرب بود.

سرگئی لاوروف در ادامه افزود: روسیه از گفتگوی برابر و توازن منافع در سیاست جهانی حمایت می‌کند. دیدارهای روسیه با شرکایش، ادعاهای مربوط به انزوای بین‌المللی مسکو را رد می‌کند.