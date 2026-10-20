  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

لاوروف: ربودن مادورو اقدامی ماجراجویانه بود؛ مسکو منزوی نیست

لاوروف: ربودن مادورو اقدامی ماجراجویانه بود؛ مسکو منزوی نیست

وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی تأکید کرد: ربودن مادورو (رئیس جمهور منتخب ونزوئلا) یک اقدام ماجراجویانه بی‌سابقه توسط غرب بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: غرب دیگر هرگز بازیگر اصلی تعیین‌ کننده نخواهد بود، چرا که با تمام قوا به ماجراجویی‌های بی‌ سابقه‌ای دست می‌زند.

وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: ربودن مادورو (نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب ونزوئلا) یک اقدام ماجراجویانه بی‌ سابقه توسط غرب بود.

سرگئی لاوروف در ادامه افزود: روسیه از گفتگوی برابر و توازن منافع در سیاست جهانی حمایت می‌کند. دیدارهای روسیه با شرکایش، ادعاهای مربوط به انزوای بین‌المللی مسکو را رد می‌کند.

کد مطلب 6984396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها