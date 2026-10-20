به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی مجموعه‌های فعال در حوزه نوجوان با هدف بررسی ظرفیت تشکل‌ها، هماهنگی بین‌دستگاهی و تدوین برنامه‌های عملیاتی هفته نوجوان، به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست، نمایندگانی از آموزش‌وپرورش، بسیج دانش‌آموزی، آستان قدس رضوی، سازمان دانش‌آموزی، شهرداری مشهد، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری و مجموعه‌های فعال در عرصه نوجوان حضور داشتند و به تبادل نظر درباره برنامه‌های پیش‌رو پرداختند.

بررسی ظرفیت تشکل‌های نوجوانی، شناسایی فرصت‌های همکاری مشترک و بررسی طرح‌های عملیاتی هفته نوجوان از محورهای اصلی این نشست بود. حاضران بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی، پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثر نوجوانان در برنامه‌های این هفته تأکید کردند.

فراهم‌کردن میدان برای حضور، مشارکت و کنشگری نوجوانان

حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر ضرورت رقم‌خوردن اتفاقات مؤثر و ماندگار برای نوجوانان در هفته نوجوان، اظهار کرد: همه گروه‌ها و مجموعه‌های فعال در این حوزه باید با استفاده از ظرفیت‌های خود، زمینه شکل‌گیری برنامه‌هایی اثرگذار و متناسب با نیازها و دغدغه‌های نوجوانان را فراهم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه نوجوانان یکی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های مهم استان خراسان رضوی هستند، بر ضرورت توجه ویژه به این سرمایه انسانی تأکید کرد و گره‌زدن مسائل، نیازها و دغدغه‌های نوجوانان با سیره و معارف امام رضا(ع) را از فرصت‌های مهم فرهنگی و تربیتی استان دانست.

وی همچنین با اشاره به دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی نسبت به نسل نوجوان، بر اهمیت فراهم‌کردن میدان برای حضور، مشارکت و کنشگری نوجوانان تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت، امید، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی اجتماعی این نسل باشد.

در ادامه نشست، حاضران ضمن طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، به بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های فرهنگی، تربیتی، رسانه‌ای و تشکل‌های مردمی برای اجرای برنامه‌های هفته نوجوان پرداختند.

این نشست گامی در مسیر شکل‌گیری میدان مشترک مجموعه‌های نوجوانی استان است؛ میدانی که با هم‌افزایی ظرفیت‌ها و محوریت نوجوانان، در پی آن است تا هفته نوجوان از یک مناسبت تقویمی فراتر رفته و به فرصتی برای بروز استعدادها، شنیده‌شدن دغدغه‌ها و نقش‌آفرینی واقعی نوجوانان خراسان رضوی تبدیل شود.