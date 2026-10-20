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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

تلاش برای رفع موانع تجارت مرزی بیله‌سوار

تلاش برای رفع موانع تجارت مرزی بیله‌سوار

اردبیل- مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، گذرگاه‌های مرزی را از ظرفیت‌های مهم تاب‌آوری اقتصادی کشور دانست و بر شناخت ظرفیت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حنانه درشتی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اربیل که در شهرستان مرزی بیله‌سوار برگزار شد، اظهار کرد: معاونت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری اتاق بازرگانی تهران، طرح بررسی ظرفیت‌ها و مسائل گذرگاه‌های زمینی و بنادر شمالی کشور را با دستور رئیس‌جمهور آغاز کرده است.

وی با اشاره به موقعیت مرزی بیله‌سوار و ارتباط این گذرگاه با جمهوری آذربایجان، افزود: دسترسی به بازارهای قفقاز و روسیه، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت و ترانزیت در این منطقه ایجاد کرده است.

مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، بیان کرد: مسائل مرزی بدون شنیدن دیدگاه صادرکنندگان، واردکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل به‌طور مؤثر حل نخواهد شد.

درشتی با اشاره به تلاش برای رفع موانع تجارت مرزی بیله‌سوار، تصریح کرد: باید روشن شود که کدام مشکلات در سطح استان قابل حل بوده، کدام به پیگیری دستگاه‌های ملی نیاز دارد و کدام مستلزم توافق با کشور همسایه است.

کد مطلب 6984405

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