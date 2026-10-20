  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

دستگیری سارقان حرفه‌ای کابل برق با اعتراف به ۱۹ فقره سرقت در بندرعباس

دستگیری سارقان حرفه‌ای کابل برق با اعتراف به ۱۹ فقره سرقت در بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از دستگیری اعضای باند سارقان حرفه ای کابل های برق و اعتراف آن ها به ۱۹ فقره سرقت در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در بخش های قلعه قاضی و بخش تخت شهرستان بندرعباس، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت .

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بندرعباس با توجه به حساسیت موضوع، با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی اعضا باند ۳ نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیات های ضربتی جداگانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس در ادامه بیان داشت: متهمان دستگیر شده در بازجویی های فنی صورت گرفته به ۱۹ فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند .

کد مطلب 6984412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها