استاندار تهران از پیشرفت ۷۰ درصدی ۵۱ مصوبه سفر به پاکدشت خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر محمدصادق معتمدیان در حاشیه برگزاری جلسه بررسی مصوبات دور اول سفرهای شهرستانی به پاکدشت، در جمع خبرنگاران با اشاره به هشتمین سفر از دور دوم سفرهای شهرستانی خود به این شهرستان و با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی سفر دور دوم، بررسی میزان پیشرفت مصوبات سفر دور اول است، گفت: در دور اول ۵۱ مصوبه در بخش‌های مختلف عمرانی، مدرسه‌سازی، بهداشت، درمان، آب، فاضلاب و سلامت داشتیم که خوشبختانه بر اساس ارزیابی معاونت عمرانی استانداری، حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

استاندار تهران افزود: بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به صورت صد درصد انجام شده و امروز تعدادی از آن‌ها افتتاح شد. بخشی از پروژه‌ها نیز آغاز شده و پیشرفت خوب و قابل قبولی بالای ۵۰ درصد دارند. چند مصوبه هم بنا به دلایلی اجرایی نشده بود که در همین جلسه برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف تعیین شد تا در حداقل زمان تکالیف خود را عملیاتی کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد شهرستان پاکدشت تصریح کرد: پاکدشت یکی از شهرستان‌های مهم استان تهران است؛ هم از نظر جمعیت و هم از لحاظ صنعتی یکی از قطب‌های صنعتی استان و کشور محسوب می‌شود، دو شهرک صنعتی بزرگ استان و کشور در این شهرستان قرار گرفته و نقش مهمی در صنعت منطقه و کشور دارندو از طرفی پاکدشت یکی از مراکز مهم تولید گل و گیاه است و شاید بتوان آن را پایتخت گل و گیاه کشور دانست.

استاندار تهران در ادامه به مصوبات حمایت از بخش گل و گیاه اشاره کرد و گفت: در جهت حمایت از این بخش مصوباتی داشتیم و ان‌شالله بتوانیم معرفی بیشتری از این ظرفیت از طریق صدا و سیما در سطح کشور و استان داشته باشیم و حمایت‌های عملی از فعالان این حوزه انجام دهیم. در حوزه احداث نمایشگاه گل و گیاه در شهرستان، علی‌رغم مصوبه قبلی به دلیل موانع حقوقی، مجوز صادر نشده بود که امروز دستوراتی صادر شد تا از طریق راهکارهای قانونی مجوز صادر و عملاً حمایت از تولیدکنندگان این حوزه صورت گیرد.

وی در خصوص پروژه‌های حوزه آب نیز اظهار کرد: مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی امروز به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در ذخیره‌سازی آب با کیفیت در شهرستان پاکدشت دارد، همچنین خط دوم انتقال پساب با زحمات مجموعه آب منطقه‌ای و همکاری خوب شهرداری و فرماندار پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم قبل از دهه فجر این پروژه منطقه‌ای که چندین شهرستان از آن بهره‌مند می‌شوند، به بهره‌برداری برسد.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه توسعه و عمران در دولت متوقف نشده است، گفت: علی‌رغم شرایط حساس و خاص کشور، بهره‌برداری امروز نشان می‌دهد که آبادانی و عمران در دولت ادامه دارد.

وی در خصوص نهضت مدرسه‌سازی نیز با اشاره به راهبرد رئیس‌جمهور محترم مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی، گفت: بر اساس مصوبه سال گذشته قرار بود ۲۴ مدرسه با توجه به عقب‌افتادگی شهرستان پاکدشت احداث شود. خوشبختانه مسئولیت‌های اجتماعی کارخانه‌داران، شهرداری‌ها و مجموعه اداره کل نوسازی پای کار آمدند و ۲۲ پروژه در شهرستان آغاز شده که پیشرفت خوبی دارند. امروز با توجه به گزارش آموزش و پرورش، مصوب شد چهار مدرسه منابعش از طریق استان تأمین و چهار مدرسه دیگر نیز به زودی عملیات اجرایی‌ آن آغاز شکد.

استاندار تهران درباره کمربندی پاکدشت که نزدیک به دو دهه از عملیات اجرایی آن می‌گذرد، بر ضرورت تسریع در افتتاح این مروژه تاکید کرد و گفت: خوشبختانه بیشترین عملیات اجرایی این پروژه در این دوره انجام شده، علی‌رغم پیچیدگی‌های خاص از بابت معارضین و طراحی‌های متعددی که در دوران مختلف تغییر کرده بود. امروز تصویب شد معاونت عمرانی مسئولیت اجرایی کردن و به سرانجام رساندن این پروژه را بر عهده داشته باشد و به اداره کل راه و شهرسازی ماموریت دادیم در حوزه ایمن‌سازی، نصب نیوجرسی، نصب تابلو و خط‌کشی با پیمانکار تعاملاتی را داشته باشند تا طی هفته‌های آتی ایمن‌سازی به اتمام برسد.

وی افزود: در حوزه کمربندی پاکدشت چالش‌هایی در حوزه ورود و خروج است که بعضاً نیاز به بازمهندسی دارد و ماموریت آن به اداره کل راه و شهرسازی محول شد تا این پروژه به زودی افتتاح و زیر بار ترافیکی برود. بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی که در این جلسه مطرح شد، امیدواریم تا دهه فجر این پروژه نهایی و به افتتاح برسد، مشروط بر اینکه مشکل جدیدی از بابت معارض پیش نیاید.