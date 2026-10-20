مقدمات تردد نخستین قطار تجاری افغانستان - ترکیه فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رضایی مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان اظهار کرد: مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته این قطار یکسره و بدون توقف، هر هفته یکبار از هرات به خواف(تربت حیدریه) و سپس از طریق شبکه ریلی کشور و پایانه مرزی رازی(آذربایجان غربی) وارد ترکیه شده و از طریق شهر «وان» به بندر «مرسین» در حاشیه دریای مدیترانه می‌رسد.

مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان بیان کرد: حدود ۲ سال قبل چند قطار باری به صورت آزمایشی در مسیر ترکیه به افغانستان تردد داشتند، اما این روند ادامه پیدا نکرد.

وی بیان کرد: لوکوموتیو این قطار باری ایرانی و واگن ها اروپایی است و مدیریت تردد این قطار تجاری توسط کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان (ایران) انجام می شود.

رضایی از تردد و راه اندازی رسمی قطار تجاری افغانستان -ترکیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن کالا از طریق خط آهن خواف-هرات به افغانستان ارسال می شود.