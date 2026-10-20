  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

تداوم توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور

تداوم توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: ثبت سفارش واردات خودروی سواری در رویه ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف است و امکان ثبت سفارش جدید در این چارچوب وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اخبار منتشرشده در رسانه‌ها درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، اظهار کرد: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شده است، ثبت سفارش واردات خودروی سواری در این رویه متوقف شده و در حال حاضر امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی افزود: نامه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران که مبنای انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها قرار گرفته، مربوط به دوره پیش از توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است و ناظر بر شرایط فعلی نیست.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به توقف این رویه، امکان ثبت سفارش واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در حال حاضر وجود ندارد.

کد مطلب 6984418
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها