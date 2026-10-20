معاون فرماندار گناوه: ادارات و دهیاری ها با ستاد سرشماری همکاری کنند 

به گزارش خبرنگار مهر، حسن درویشی عصر سه شنبه در نشست ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان باحضور علیرضا محمدی باغملایی معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر اظهار کرد: سرشماری ۱۴۰۵ متفاوت تر از دوره های قبل برگزار می شود و رویکرد جدید، استفاده ترکیبی از اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی و اطلاعات حاصل از عملیات میدانی است.

معاون سیاسی,امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه افزود: با دستور و تاکید فرماندار، تمام ظرفیت های موجود شهرستان بمنظور اجرای همکاری در طرح سرشماری بکار گرفته می شود.

وی ادامه داد: سرشماری امسال در مرحله اول بصورت اینترنتی از ۲۵ مهر ماه اجرایی شده که برای عموم مردم نیست و افرادی که برای مشارکت در این بخش انتخاب شده‌اند، بصورت تدریجی از طریق پیامک به آنان اطلاع‌رسانی می شود و می توانند با ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اطلاعات مورد نیاز را به‌روزرسانی کنند.

درویشی با اشاره به اینکه از شنبه هفته آینده اجرای این طرح بصورت نمونه گیری و عملیات میدانی پیش بینی شده است، اظهار کرد: در این مرحله تنها هزار و ۳۰۰ خانوار در شهرهای گناوه و بندرریگ‌ و روستاها بصورت نمونه ای توسط مأموران بمدت ۳۰ روز سرشماری خواهند شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه گفت: استفاده همزمان از داده‌های دستگاه‌های اجرایی، عملیات میدانی و ظرفیت اینترنتی، امکان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر را فراهم می‌کند و در تمام مراحل نیز الزامات امنیتی و ملاحظات مربوط به حفاظت از داده‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: اطلاعات گردآوری‌شده در این طرح با هدف دستیابی به آمار دقیق جمعیتی، شناخت توزیع و پراکندگی جمعیت و تأمین اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی کشور جمع‌آوری می‌شود.

وی تاکید کرد: ادارات و دهیاران جهت اطلاع رسانی این طرح نهایت همکاری داشته باشند.