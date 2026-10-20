کاهش تصادفات خوزستان کافی نیست و اقدامات مؤثرتری نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم‌الهدایی عصر امروز سه‌شنبه در نشست شورای راهبری تصادفات خوزستان افزود: رفع نقاط پرتصادف و آشکارسازی نقاط نیازمند اقدام در سطح شهرها از جمله محورهای مورد تأکید است و علاوه بر اقدامات زیرساختی و اجرایی، فرهنگ‌سازی ترافیکی نیز اهمیت زیادی دارد و لازم است این موضوع با همکاری رسانه‌ها دنبال شود.

وی، ساماندهی تردد و توقف وسایل نقلیه سنگین و وانت‌بارها و ارتقای فرهنگ ترافیکی را از دیگر محورهای تصمیم‌گیری در شورای راهبری تصادفات استان برشمرد و اظهار کرد: در این نشست نقاط پرتصادف درون‌شهری و برون‌شهری، گزارش‌های آماری پلیس راه و پلیس راهور درباره تصادفات استان، موضوعات مرتبط با توقف وسایل نقلیه سنگین در محدوده شهرها و همچنین توقف وانت‌بارهای فاقد پلاک در مسیرهای درون‌شهری و برون‌شهری بررسی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ادامه داد: در این جلسه گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و مجموعه پلیس راه و پلیس راهور دریافت و تصمیم‌های لازم برای پیگیری مسائل و بهبود وضعیت ایمنی تردد در استان اتخاذ شد.

علم‌الهدایی افزود: مقرر شد موضوعات تخصصی و مسائل نیازمند بررسی بیشتر در کارگروه‌های مرتبط مطرح و پیگیری شود تا تصمیم‌های اتخاذشده به بهبود ایمنی معابر و کاهش تصادفات منجر شود.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ارتقای ایمنی تردد و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای رفاه و آسایش شهروندان خوزستانی

است.