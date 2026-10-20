پیروزی جزیره قشم و شکست پالایش نفت بندرعباس در هفته ششم لیگ دسته یک

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر سه شنبه پالایش نفت بندرعباس در تهران به مصاف آریو اسلامشهر رفت و با نتیجه سنگین چهار بر صفر شکست خورد.

شاگردان رضا عنایتی که هفته گذشته نیز در بندرعباس مقابل تیم انتهای جدولی هوادار به تساوی رسیده بودند، این بار با شکستی سنگین روبه‌رو شدند تا روند نتایج ضعیف این تیم همچنان ادامه داشته باشد.

پالایش نفت بندرعباس با این شکست ۶ امتیازی باقی ماند و در جایگاه سیزدهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. کسب تنها ۶ امتیاز از ۶ مسابقه و میانگین یک امتیاز در هر بازی بیانگر عملکرد دور از انتظار این تیم در هفته‌های ابتدایی رقابت‌هاست، موضوعی که می‌تواند انتقاد هواداران و پرسش‌هایی درباره ادامه کار کادر فنی را به دنبال داشته باشد.

در سوی دیگر تیم فوتبال جزیره قشم برخلاف هم استانی خود روزهای موفقی را سپری می‌کند و با کسب سومین پیروزی متوالی روندی امیدوار کننده در لیگ دسته اول به نمایش گذاشته است.

شاگردان مجتبی جباری در این هفته میزبان مس کرمان بودند و موفق شدند با پیروزی یک بر صفر سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورند.

جزیره قشم با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل کمتر نسبت به آریو اسلامشهر در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی لیگ آزادگان قرار گرفت تا همچنان در جمع تیم‌های بالای جدول حضور داشته باشد.

دو نماینده هرمزگان در حالی هفته ششم را با نتایجی کاملاً متفاوت پشت سر گذاشتند که جزیره قشم با تداوم پیروزی‌های خود به روزهای آینده امیدوارتر شده است، اما پالایش نفت بندرعباس برای بهبود جایگاه خود در جدول و جلب رضایت هواداران به تغییر روند نتایج نیاز دارد.

در هفته هفتم این رقابت‌ها جزیره قشم روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه میهمان نیروی زمینی تهران خواهد بود و پالایش نفت بندرعباس نیز روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه در خانه از مس رفسنجان میزبانی می‌کند.