نوذری: افزایش تصادفات فوتی در قزوین قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان قزوین با تأکید بر ضرورت صیانت از جان شهروندان اظهار کرد: افزایش تصادفات فوتی و جرحی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و همه دستگاه‌های مسئول باید برای کاهش سوانح و ارتقای ایمنی تردد، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.

وی با اشاره به نقش ضعف نظارت، رعایت نکردن مقررات رانندگی و برخی نواقص زیرساختی در بروز تصادفات افزود: کاهش تلفات جاده‌ای و شهری نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مؤثر و پیگیری مستمر مصوبات شورای ترافیک است.

شهرداری‌ها برای رفع گره‌های ترافیکی پیش‌قدم شوند

استاندار قزوین با تأکید بر مسئولیت شهرداری‌ها در مدیریت ترافیک شهری گفت: شهرداری‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات مؤثر، برای رفع گره‌های ترافیکی و افزایش ایمنی معابر پیش‌قدم شوند.

نوذری با اشاره به مشکلات ایمنی در بلوارهای صنعت، ابوترابی و میرزاکوچک‌خان، خواستار بازدید میدانی شهرداری، فرماندار و مدیران مرتبط از این محورها شد و بر شناسایی و رفع نواقص خط‌کشی و روشنایی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی میدانی مشکلات و رفع نواقص معابر باید با جدیت دنبال شود تا شرایط ایمن‌تری برای تردد شهروندان فراهم شود.

تشدید نظارت بازدارنده بر تخلفات رانندگی

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت برخورد مؤثر با تخلفات رانندگی اظهار کرد: وقتی رانندگان احساس کنند تخلف و سرعت غیرمجاز بدون برخورد جدی امکان‌پذیر است، احتمال قانون‌گریزی افزایش می‌یابد؛ بنابراین کنترل ترافیک باید با نظارت مستمر و بازدارنده همراه باشد.

نوذری با اشاره به تمرکز حدود ۷۰ درصد جمعیت استان در شهرستان قزوین، کاهش تصادفات در این شهرستان را ضرورتی جدی دانست و بر لزوم توجه ویژه به ساماندهی ترافیک و افزایش ایمنی معابر تأکید کرد.

وی همچنین ساماندهی ترافیک و رعایت مقررات را علاوه بر حفظ جان شهروندان، در کاهش اتلاف وقت، مصرف بی‌رویه سوخت و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم مؤثر دانست.

استاندار قزوین در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای اجرای مصوبات شورای ترافیک و اتخاذ تدابیر مؤثر با هدف کاهش تصادفات و صیانت از جان شهروندان تأکید کرد.



