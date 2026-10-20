به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای شورای سیاست‌گذاری و نمایندگان تشکل‌های نهضت مردمی پوستر انقلاب، ۲۸ مهرماه با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، مزار رهبر شهید انقلاب را زیارت و با آرمان‌های انقلاب اسلامی، تجدید پیمان کردند.

شبکه‌ای از هنرمندان گرافیست در ۱۵ استان کشور

محمدرضا میری، عضو شورای سیاست‌گذاری نهضت مردمی پوستر انقلاب، با اشاره به سابقه نزدیک به ۱۸ سال فعالیت این مجموعه، اظهار کرد: این نهضت شبکه‌ای مردمی از هنرمندان طراح گرافیک است که با تولید محتوای گرافیکی و رسانه‌ای، به موضوعات و مسائل مهم ایران اسلامی می‌پردازند.

عضو شورای سیاست‌گذاری نهضت مردمی پوستر انقلاب، افزود: این مجموعه با ۱۶ تشکل در ۱۵ استان کشور فعالیت می‌کند و در حوزه‌هایی همچون آموزش، برگزاری رویدادهای هنری، تشکل‌سازی و اجرای فعالیت‌های رسانه‌ای، فعال است.

وی با بیان اینکه، هر تشکل به‌طور میانگین ۳۰ تا ۵۰ نیروی مستقیم دارد، ادامه داد: فعالیت‌های این شبکه، مسائل داخلی و بین‌المللی مرتبط با انقلاب اسلامی را در بر می‌گیرد و ارتباط با برخی شبکه‌های مردمی در کشورهای دیگر نیز زمینه همکاری‌های فرامرزی را، فراهم کرده است.

میری جوان‌سازی ساختار تشکیلاتی و افزایش مشارکت نسل جدید در مدیریت شبکه را از محورهای اصلی نشست سه‌روزه این مجموعه، عنوان کرد.

عضو شورای سیاست‌گذاری نهضت مردمی پوستر انقلاب گفت: در این نشست، موضوعاتی از جمله سازوکار انتخاب دبیرکل، نقش مجمع‌عمومی و چگونگی بازنگری در ساختار مدیریتی شبکه، بررسی می‌شود.

وی افزود: این برنامه باهدف تقویت هماهنگی میان تشکل‌های عضو و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر نیروهای جوان در مسئولیت‌های تشکیلاتی برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ این گروه ۲۵ نفره از هنرمندان و فعالان حوزه گرافیک انقلاب اسلامی، به‌منظور شرکت در نشست‌های تشکیلاتی و هماهنگی فعالیت‌های شبکه، در مشهد، حضور دارند.