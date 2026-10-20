افتتاح بازار فناوری و نوآوری شهید طهرانچی در هشتگرد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ آیین افتتاح این بازار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد، رئیس دانشگاه آزاد البرز، فرماندار هشتگرد، شهردار مهستان و مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد استان برگزار شد.

حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، در آیین افتتاح این بازار با اشاره به اینکه شهید دکتر طهرانچی نماد پیوند علم و فناوری بود، اظهار کرد: نام‌گذاری این بازار به نام این دانشمند شهید، مسئولیت دانشگاه را در حرکت به سمت دانشگاهی مسئله‌محور و کارآفرین سنگین‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر فاصله‌گرفتن از نگاه صرفاً کمّی به پژوهش تصریح کرد: پژوهش زمانی به رسالت واقعی خود می‌یابد که به حل مسائل جامعه، خلق ارزش اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود.

کلانتری خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه باید علاوه بر مقالات، بر شاخص‌هایی همچون حل مسائل جامعه، محصولات تجاری‌سازی‌شده و ارزش اقتصادی دستاوردهای علمی استوار باشد.

رئیس دانشگاه آزاد البرز با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: مسئله اصلی، ایجاد پیوندی پایدار میان دانشگاه و صنعت است که نیاز صنعت را به راهکار فناورانه و ارزش اقتصادی تبدیل کند.

بازار فناوری؛ محیطی برای تجاری‌سازی ایده‌ها

وی تصریح کرد: این بازار نباید صرفاً فضایی برای معرفی محصولات باشد، بلکه باید به محیطی پویا برای شناسایی نیازهای واقعی و تجاری‌سازی ایده‌ها تبدیل شود.

کلانتری در پایان از استادان، پژوهشگران و فعالان صنعتی که در شکل‌گیری این مجموعه نقش داشتند قدردانی کرد.