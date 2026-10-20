صدرنشینی مس رفسنجان؛ رقابت حساس در بالای جدول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال طی دور روز (دوشنبه و سهشنبه ۲۷ و ۲۷ مهر) پیگیری شد و طی آن مس رفسنجان با پیروزی پر گل در خانه صدرنشین شد و هوادار در قعر جدول باقی ماند.
نتایج بازیهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:
* هوادار صفر - فولاد ب یک
* نفت و گاز گچساران ۴ - فرد البرز ۲
* نفت مسجد سلیمان یک - سایپا یک
* شاهین بندر عامری ۲ - کاراگستر ۳
* بعثت کرمانشاه یک - پارس جنوبی جم ۲
* مس رفسنجان ۴ - نیروی زمینی یک
* آریو اسلامشهر ۴ - پالایش نفت بندرعباس صفر
* جزیره قشم یک - مس کرمان صفر
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