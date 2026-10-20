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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال؛

صدرنشینی مس رفسنجان؛ رقابت حساس در بالای جدول

صدرنشینی مس رفسنجان؛ رقابت حساس در بالای جدول

تیم فوتبال مس رفسنجان با برتری پُر گل مقابل حریف خود صدرنشین لیگ دسته اول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال طی دور روز (دوشنبه و سه‌شنبه ۲۷ و ۲۷ مهر) پیگیری شد و طی آن مس رفسنجان با پیروزی پر گل در خانه صدرنشین شد و هوادار در قعر جدول باقی ماند.

نتایج بازی‌های هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* هوادار صفر - فولاد ب یک

* نفت و گاز گچساران ۴ - فرد البرز ۲

* نفت مسجد سلیمان یک - سایپا یک

* شاهین بندر عامری ۲ - کاراگستر ۳

* بعثت کرمانشاه یک - پارس جنوبی جم ۲

* مس رفسنجان ۴ - نیروی زمینی یک

* آریو اسلامشهر ۴ - پالایش نفت بندرعباس صفر

* جزیره قشم یک - مس کرمان صفر

صدرنشینی مس رفسنجان؛ رقابت حساس در بالای جدول
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته ششم

کد مطلب 6984448

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