صدرنشینی مس رفسنجان؛ رقابت حساس در بالای جدول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال طی دور روز (دوشنبه و سه‌شنبه ۲۷ و ۲۷ مهر) پیگیری شد و طی آن مس رفسنجان با پیروزی پر گل در خانه صدرنشین شد و هوادار در قعر جدول باقی ماند.

نتایج بازی‌های هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* هوادار صفر - فولاد ب یک

* نفت و گاز گچساران ۴ - فرد البرز ۲

* نفت مسجد سلیمان یک - سایپا یک

* شاهین بندر عامری ۲ - کاراگستر ۳

* بعثت کرمانشاه یک - پارس جنوبی جم ۲

* مس رفسنجان ۴ - نیروی زمینی یک

* آریو اسلامشهر ۴ - پالایش نفت بندرعباس صفر

* جزیره قشم یک - مس کرمان صفر