فراخوان سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، بسیاری از هنرمندان جوان سراسر کشور، خواستار فرصت بیشتر برای بارگذاری آثار در سایت سی و سومین جشنواره تجسمی جوانان ایران (www.yafestival.ir) شدند و به همین علت تاریخ پایان فراخوان، از روز ٢٨ مهر، به روز شنبه ٢ آبان تغییر کرد.

هنرجویان سراسر کشور برای ثبت نام نیازی به خلق اثر جدید ندارند و برای معرفی خود در جلسات داوری می‌توانند از آثار آرشیوی خود استفاده کنند و تعدادی از آثارشان را تا ساعت ١۵ روز شنبه دوم آبان در سایت جشنواره بارگذاری کنند.

بعد از پایان مهلت فراخوان، نشست‌های داوری و انتخاب هنرجو برای کارگاه‌های جشنواره از روز سوم آبان آغاز می‌شود.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران از ٢٣ تا ٢٧ آبان ١۴٠۵ در کرمانشاه به دبیری رضوان صادق‌زاده برگزار خواهد شد.