به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند عضو شورای اسلامی شهر قم در برنامه آموزشی و ورزشی مدرسه استثنایی مسعودیان قم، اعضای کادر فنی بانوان هیئت بدمینتون استان را همراهی کرد و دانش‌آموزان در فضایی تعاملی، فرصت آشنایی با این رشته ورزشی و تجربه فعالیت با راکت بدمینتون را به دست آوردند.

این برنامه با هدف فراهم‌کردن زمینه مشارکت ورزشی دانش‌آموزان دارای معلولیت و گسترش فرصت‌های برابر در عرصه ورزش برگزار شد و آشنایی عملی با بدمینتون، بخشی از فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این دیدار بود.



در جریان این برنامه، مربیان حاضر ضمن معرفی رشته بدمینتون، نحوه در دست گرفتن راکت و برخی حرکات پایه این ورزش را به دانش‌آموزان آموزش دادند تا آنان با مقدمات فعالیت در این رشته آشنا شوند و تجربه‌ای متفاوت از حضور در یک برنامه ورزشی را پشت سر بگذارند.



در پایان این دیدار نیز راکت‌های بدمینتون و مدال‌هایی به دانش‌آموزان اهدا شد تا علاوه بر آشنایی با این رشته، یادگاری از حضور مربیان و فعالان ورزشی در مدرسه داشته باشند.



نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم و عضو هیئت‌رئیسه هیئت بدمینتون استان قم، در این برنامه در کنار اعضای کادر فنی بانوان هیئت حضور داشت و در فعالیت‌های مرتبط با معرفی این رشته ورزشی به دانش‌آموزان همراهی کرد.



برگزاری این برنامه در بستر هفته تربیت بدنی و روز جنبش پارالمپیک، فرصتی برای توجه به ظرفیت‌های ورزشی دانش‌آموزان دارای معلولیت و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در فعالیت‌های بدنی بود؛ رویکردی که بر دسترسی برابر به فرصت‌های ورزشی و مشارکت در برنامه‌های جمعی تأکید دارد.



آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های ورزشی و فراهم‌شدن امکان تجربه عملی آن‌ها، از محورهای این برنامه بود و آموزش مقدماتی بدمینتون نیز با همین رویکرد دنبال شد تا دانش‌آموزان بتوانند با ابزار و شیوه‌های اولیه این ورزش آشنا شوند.