ادهم کرد زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زمین چمن مصنوعی ظهر سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، ورزشکاران و اهالی منطقه افتتاح شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه در زمینی به مساحت هزار و ۳۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و با مشارکت اداره‌کل ورزش و جوانان استان، شرکت نفت، فرمانداری و دهیاری احداث شده است.

وی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار، از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با افزایش فضاهای ورزشی، دسترسی جوانان و نوجوانان به امکانات ورزشی را تسهیل کنیم.

کرد زابلی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این زمین چمن، علاوه بر فراهم کردن فضایی مناسب برای فعالیت‌های ورزشی، می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، شناسایی استعدادهای ورزشی و تقویت مشارکت جوانان در برنامه‌های ورزشی منطقه کمک کند.