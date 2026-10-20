به گزارش خبرنگار مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان عصر سه‌شنبه با صدور ضرب‌الاجل ۱۰ ساعته، خواستار رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی محور حدفاصل میدان امام حسن(ع) تا تقاطع غیرهمسطح پل جهاد در سمنان شد.

محمدتقی گلی در بازدید میدانی از این محور با اشاره به مشاهدات میدانی از وضعیت نامناسب آسفالت این مسیر پرتردد اظهار کرد: خرابی آسفالت در این محور موجب وقوع تصادفات متعدد، واژگونی برخی خودروها و مصدومیت و جراحت سرنشینان شده است؛ ازاین‌رو، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، بازدیدی میدانی در ساعات شامگاهی از این محور انجام شد و مسئولان و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط، از جمله راه و شهرسازی، راهداری و پلیس راه استان، برای بررسی وضعیت موجود و پیگیری رفع مشکلات به محل فراخوانده شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ادامه داد: در جریان این بازدید، ضرب‌الاجل ۱۰ ساعته برای رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی مسیر تعیین شد و دستگاه‌های مسئول موظف شدند در مهلت مقرر برای بهسازی محور اقدام کنند.

گلی با تأکید بر ضرورت تأمین ایمنی تردد تا زمان تکمیل عملیات بهسازی خاطرنشان کرد: مقرر شد با ایجاد روشنایی، نصب و استقرار علائم هشداردهنده و اجرای سایر اقدامات ضروری، ایمنی عبور و مرور در این محور تأمین شود.

وی حفظ حقوق عامه و صیانت از جان شهروندان را از اهداف این اقدام برشمرد و گفت: این پیگیری‌ها با هدف کاهش تصادفات و تلفات انسانی انجام می‌شود و در صورت احراز هرگونه کوتاهی، برخورد قانونی با مسئولان و افراد متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول موظف‌اند در مهلت ۱۰ ساعته تعیین‌شده، اقدامات لازم برای بهسازی مسیر را انجام دهند و تا زمان رفع کامل مشکل، گزارش اقدامات و روند پیشرفت کار را به‌صورت مستمر به دادستانی ارائه کنند.