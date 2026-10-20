به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه‌شنبه در آیین گلریزان و تجلیل از خیران بیمارستان‌های رازی و باباباغی تبریز، با اشاره به نقش پرستاران و کادر درمان در مراقبت از بیماران، اظهار کرد: پرستاران بخش قابل‌توجهی از وقت، انرژی و توان خود را صرف رسیدگی به بیماران می‌کنند و خدمات آنان، به‌ویژه در مراقبت‌های طولانی‌مدت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به دشواری‌های حرفه پرستاری افزود: این قشر سالیان متمادی با تعهد و مسئولیت‌پذیری در مسیر مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی فعالیت می‌کند و نقش آن در حفظ سلامت و کرامت انسانی قابل تقدیر است.

باباباغی؛ نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری کادر درمان

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط خاص مرکز باباباغی تبریز، این مجموعه را از مراکز کم‌نظیر در نوع خود دانست و گفت: در این مرکز از افرادی مراقبت می‌شود که گاهی حتی از سوی خانواده یا جامعه نیز با طردشدگی مواجه هستند؛ با این حال، پرستاران و کادر درمان با تعهد حرفه‌ای و انسانی، مسئولیت نگهداری و رسیدگی به آنان را بر عهده دارند.

سرمست با اشاره به نقش خیران در حمایت از نیازمندان اظهار کرد: خیران با اختصاص بخشی از دارایی‌ها و امکانات خود به کمک دیگران، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به نیازهای جامعه را نشان می‌دهند.

وی مشارکت خیران در کنار پزشکان، پرستاران و دیگر فعالان حوزه سلامت را ارزشمند و اثرگذار دانست و تأکید کرد: فعالیت چشمگیر خیران نباید موجب نادیده گرفتن مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی در تأمین و ارتقای خدمات عمومی شود.

ضرورت هدایت هدفمند کمک‌های مردمی

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را به ساماندهی فعالیت خیریه‌ها و هدایت هدفمند ظرفیت‌های خیرخواهانه فراخواند.

سرمست گفت: دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه هم‌افزایی اقدامات خیرخواهانه را فراهم کنند و با هدایت کمک‌های مردمی به سمت نیازهای واقعی مراکز درمانی، اثربخشی این حمایت‌ها را افزایش دهند.