به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: در دیدار مدیر اداره سوم آسیای وزارت خارجه روسیه با مدیر کل اداره اروپای وزارت خارجه ژاپن، طرف روسی تأکید کرد که برای احیا و عادی‎ سازی روابط دوجانبه، توکیو باید فعالیت‌های ضدروسی را با انجام اقداماتی مشخص کنار بگذارد.

در ادامه بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: توکیو لازم است نگرانی‌ های روسیه در حوزه امنیت ملی را در نظر بگیرد.

این در حالیست که سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) هفته گذشته اعلام کرد که یک خبرنگار ژاپنی که به ظن جاسوسی بازداشت شده بود، به بازداشتگاهی در مسکو انتقال داده شده است. این خبرنگار در دفتر روزنامه ژاپنی «هوکایدو شیمبون» در شهر «یوژنو-ساخالینسک» یعنی مرکز اداری منطقه ساخالین فعالیت می‌کرد.