دانشکده وکالت راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدعلی حجازی شامگاه گذشته در اولین همایش وکلا و کارشناسان قوه قضائیه منطقه شش کشور در شیراز با بیان اینکه ایجاد این دانشکده در مرحله مطالعات مقدماتی قرار دارد، افزود: همچنین در این حوزه در حال پیگیری ایجاد رشته دانشگاهی حقوق وکالت در مقطع فوق لیسانس و دکترا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان این رشته پس از اتمام تحصیلات هم مدرک دانشگاهی و هم پرونده وکالت دریافت می کنند.

رئیس مرکز مشاوره حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه یادآور شد: برای تحقق این امر مقرر شده دانشکده علوم قضایی پیگیریهای لازم را صورت دهد که در صورت موفقیت در ایجاد این رشته دانشگاهی، تحولی عظیم در بحث وکالت کشور ایجاد خواهد شد.

حجازی در بخش دیگری از سخنان خود از قضات و وکلا به عنوان دو مولفه اساسی عدالت یاد کرد و بیان داشت: این دو مجموعه همواره برای تحقق عدالت فعالیت دارند از این رو هیچگاه در تقابل با یکدیگر قرار نمی گیرند بلکه هر زمان با هم در تعامل هستند.

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ وکیل خانواده در کشور برای کاهش پرونده های ورودی به دادگستری ها افزود: اگر هر خانواده برای امور جاری و روزمره خود نظیر مبادلات تجاری و مناسباتهای مختلف از وکیل استفاده کند، دیگر شرایطی برای پایمال شدن حق و درپی آن شکایت و تشکیل پرونده به وجود نخواهد آمد.

رئیس مرکز مشاوره حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با بیان اینکه این مرکز سعی دارد فعالیتهای خود را تاجایی که برای هر خانواده ایرانی یک وکیل وجود داشته باشد ادامه دهد، افزود: تا سال 80 حدود سه هزار وکیل و سه هزار کارشناس در کشور داشتیم اما از سال 80 تا به امروز شاهد 20 هزار وکیل هستیم البته این تعداد به غیر از آمار وکلای کانون وکلا است.

حجازی با تاکید بر اینکه برای رسیدگی عادلانه به یک پرونده قضایی و ایجاد عدالت همواره وکلا را تحت حمایت خود قرار داده ایم ادامه داد: در کنار این حمایت از وکلا نیز انتظار می رود که نسبت به نکاتی نظیر توجه به رشد دانش حقوقی و به روز، حفظ قداست شغلی وکالت، خدمت به مستضعفین جامعه و... توجهات لازم را داشته باشند ضمن اینکه در خصوص رعایت نشدن برخی از موارد از سوی وکلا موارد کمی وجود داشته که شاید تعداد آنها به چهار درصد نیز نرسد.

در ادامه جلسه رئیس کل دادگستری استان فارس نیز گفت: دادگستری استان تاکنون به عناوین مختلفی سعی در ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در پرونده های قضایی از سوی مردم داشته است.

احمد سیاوش پور یادآور شد: در هیچ جای دنیا پرونده ای یافت نمی شود که موکل از وکیل استفاده نکرده باشد اما این مسئله در کشور ما یک نقص بزرگ محسوب می شود.

وی اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که هر شخص بدون داشتن اطلاعات قضایی کافی و تخصص در این حوزه به خود اجازه ورود به این بخش را نداده و به صورت جدی از وکلا و مشاوران قضایی استفاده کند که در صورت تحقق این امر شاهد کاهش حجم پرونده های ورودی به سطح دادگستری های کشور خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن مقایسه وضعیت پرونده های دادگستری کشور چین و ایران گفت: بر اساس گفته های معاون دادگستری کشور چین، این کشور با یک میلیارد و300مییلون نفر جمعیت سالانه شش میلیون ورودی پرونده دارد که با احتساب وجود یک هزار و 500 قاضی به طور میانگین به هر قاضی در طول یک ماه بین سه یا چهار پرونده داده می شود اما در فارس فقط یک دادیار روزانه بین 15تا 20پرونده ارجایی دارد.

سیاوش پورعنوان کرد: باید شرایطی فراهم شود که وکیل و کارشناس به راحتی در اختیار مردم قرار گیرند زیرا با این امر هم در روند تسریع رسیدگی به پرونده های قضایی و هم در کاهش پرونده ها به موفقیت می رسیم.

در اولین همایش وکلا و کارشناسان قوه قضائیه منطقه شش کشور استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.