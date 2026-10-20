به گزارش خبرنگار مهر، حامد فلاح در آیین برگزاری رویداد رسانه‌ای فتح و طنین که عصر سه‌شنبه به همت بسیج رسانه استان قم در مجموعه فرهنگی امام خمینی (ره) برگزار شد، با تشریح ابعاد رسانه‌ای جنگ‌های معاصر، نقش روایتگری در مدیریت افکار عمومی و تأثیر آن بر معادلات نظامی را مورد توجه قرار داد.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت، شهدای جنگ ۱۲روزه و شهدای استان قم اظهار کرد: مسیر شهادت همچنان ادامه دارد و افزایش شمار شهدای استان قم از ۶ هزار و ۹۰ شهید در سال گذشته به بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شهید، بیانگر استمرار این مسیر است.



معاون اجرایی سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم با بیان اینکه نبرد میان جبهه‌های مختلف همواره محدود به عرصه نظامی نبوده است، افزود: در کنار رویارویی‌های فیزیکی، عرصه دیگری نیز وجود دارد که در آن تلاش می‌شود با اثرگذاری بر افکار عمومی، باورها و برداشت‌های مردم، جهت تحولات و نتایج میدان تغییر کند.



فلاح ادامه داد: جنگ‌های امروز علاوه بر برخوردهای نظامی و فیزیکی، ابعاد ادراکی و روایی گسترده‌ای دارند و رسانه در این میان نقشی فراتر از انتقال اخبار ایفا می‌کند، زیرا چگونگی بازنمایی رویدادها می‌تواند بر درک جامعه از تحولات و ارزیابی نتایج نبرد تأثیر بگذارد.



وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی ایران در مواجهه با جنگ‌های نظامی و رسانه‌ای بیان کرد: بررسی دوران دفاع مقدس و تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رسانه در کنار توان دفاعی، از ظرفیت مهمی برای تبیین واقعیت‌های میدان، مقابله با تحریف رویدادها و تقویت آگاهی عمومی برخوردار است.



رسانه در دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرد



معاون اجرایی سپاه استان قم با بازخوانی شرایط ایران در سال‌های آغازین جنگ تحمیلی گفت: کشور در آن مقطع با محدودیت‌هایی در زمینه تجهیزات و امکانات نظامی مواجه بود، در حالی که رژیم بعث عراق از حمایت گسترده کشورهای خارجی برخوردار بود و این پشتیبانی در ابعاد مختلف نظامی ادامه داشت.



فلاح با اشاره به حمایت برخی قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه از رژیم بعث افزود: اتحاد و پشتیبانی خارجی از عراق، شرایط دشواری را برای ایران ایجاد کرده بود و در چنین فضایی، افزون بر مقابله در میدان نبرد، ضرورت تبیین واقعیت‌های جنگ برای افکار عمومی نیز اهمیت داشت.



وی یکی از چالش‌های آن دوران را تلاش برای ارائه تصویری تحقیرآمیز از ایران در عرصه رسانه‌ای دانست و اظهار کرد: امام خمینی (ره) رسانه را نهادی صرفاً اداری و محدود به انتشار اطلاعات نمی‌دانستند، بلکه برای آن جایگاهی آموزشی و هدایتگر در جامعه قائل بودند و بر اهمیت تبلیغات و تأثیرگذاری آن تأکید داشتند.



معاون اجرایی سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم خاطرنشان کرد: چنین نگاهی به رسانه، در تبدیل تهدیدهای ناشی از جنگ به زمینه‌ای برای شکل‌گیری حماسه ملی، گسترش مستندسازی دفاع مقدس و آشکار شدن ابعاد حمایت قدرت‌های بین‌المللی از رژیم بعث نقش داشت.



فلاح با اشاره به فعالیت‌های شهید سیدمرتضی آوینی در حوزه مستندسازی دفاع مقدس گفت: مجموعه روایت فتح نمونه‌ای از ظرفیت تصویر و مستند در انتقال تجربه‌های جبهه و بازنمایی حماسه رزمندگان بود و دوربین توانست به ابزاری برای ثبت و انتقال واقعیت‌های جنگ تبدیل شود.



دشمن به دنبال تأثیرگذاری بر ادراک جامعه است



وی با مقایسه شیوه‌های جنگ در دوران دفاع مقدس با جنگ‌های معاصر اظهار کرد: با افزایش توانمندی‌های موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی ایران، شکل مواجهه دشمن نیز دستخوش تغییر شد و در کنار اقدامات نظامی، بهره‌گیری از روش‌های ترکیبی و عملیات روانی اهمیت بیشتری پیدا کرد.



معاون اجرایی سپاه استان قم با اشاره به جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه افزود: در این مواجهه‌ها، اهداف صرفاً به تأسیسات نظامی یا زیرساخت‌های اقتصادی محدود نبود، بلکه ایجاد اختلال در آرامش روانی جامعه و تأثیرگذاری بر برداشت مردم از شرایط نیز در کانون توجه قرار داشت.



فلاح سرعت انتشار روایت‌ها را از ویژگی‌های مهم جنگ‌های جدید برشمرد و گفت: در شرایط کنونی، فاصله زمانی میان وقوع یک رویداد نظامی و انتشار روایت‌های مرتبط با آن به‌شدت کاهش یافته است و گاهی در فاصله شلیک یک موشک تا اصابت آن، تلاش‌ها برای شکل‌دهی به برداشت افکار عمومی آغاز می‌شود.



وی با اشاره به عملیات وعده صادق بیان کرد: در عملیات وعده صادق نخست، ادعاهایی درباره رهگیری بخش عمده موشک‌های ایران مطرح شد، اما در وعده صادق دوم، انتشار تصاویر و مستندات از محل اصابت موشک‌ها به بخشی از تلاش‌ها برای شکل‌دهی به روایت اولیه پاسخ داد.



معاون اجرایی سپاه استان قم حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد را نمونه دیگری از اهمیت مستندسازی در جنگ‌های معاصر دانست و افزود: در این مورد نیز انتشار تصاویر و شواهد مربوط به خسارت‌های واردشده به پایگاه، روایت اولیه درباره ابعاد حمله را با چالش مواجه کرد.



روایت میدانی با جنگ روانی مقابله می‌کند



فلاح با تشریح برخی شیوه‌های مورد استفاده در جنگ روانی اظهار کرد: ایجاد شوک و اختلال در ادراک جامعه از جمله روش‌هایی است که در جنگ‌های ترکیبی به کار گرفته می‌شود و هدف آن می‌تواند تضعیف احساس امنیت و افزایش نگرانی عمومی باشد.



وی نمایش صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت، برجسته‌سازی کمبودهای مقطعی و القای دشواری در تأمین کالاهای اساسی را از جمله نمونه‌هایی دانست که به گفته وی، در چارچوب عملیات روانی برای ایجاد احساس ناامنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.



معاون اجرایی سپاه استان قم افزود: حضور خبرنگاران در میدان و بررسی مستقیم وضعیت فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا، امکان سنجش ادعاهای مطرح‌شده با واقعیت‌های موجود را فراهم می‌کند و می‌تواند به روشن شدن ابعاد واقعی شرایط برای مردم کمک کند.



فلاح با اشاره به پیوند میان ابزارهای نظامی و بسترهای ارتباطی در جنگ‌های جدید گفت: در برخی عملیات‌ها، اقدام نظامی با فعالیت گسترده رسانه‌ای و روانی همراه می‌شود و ماجرای عملیات پیجرها نمونه‌ای از این ترکیب است که در آن، علاوه بر خسارت‌های فیزیکی، تأثیرگذاری بر احساس امنیت و آرامش روانی نیز مورد توجه قرار داشت.



وی با تأکید بر گستردگی بسترهای ارتباطی در زندگی روزمره خاطرنشان کرد: تلفن‌های همراه و رسانه‌های تصویری می‌توانند به مجراهایی برای انتقال پیام‌های مرتبط با جنگ تبدیل شوند و از همین ظرفیت برای اثرگذاری بر ذهن و روان مخاطبان استفاده شود.



صداقت و سرعت، سرمایه رسانه است



معاون اجرایی سپاه استان قم با اشاره به تلاش برای القای فروپاشی جبهه مقاومت پس از شهادت فرماندهان آن اظهار کرد: یکی از شیوه‌های عملیات روانی، ایجاد احساس بی‌پناهی و القای پایان یافتن توان یک جریان پس از حذف چهره‌های اثرگذار آن است، در حالی که مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید ایشان بر تداوم و تقویت جبهه مقاومت، در برابر این فضاسازی‌ها قرار گرفت.



فلاح همچنین با یادآوری شرایط جامعه پس از شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، گفت: در آن مقطع نیز جامعه با نگرانی‌هایی روبه‌رو بود و سخنان آرامش‌بخش رهبر معظم انقلاب اسلامی در اطمینان‌بخشی به مردم و کاهش فضای نگرانی نقش داشت.



وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از فراگیر شدن اصطلاحاتی همچون جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، نسبت به ابعاد مختلف تهاجم فرهنگی هشدار داده بودند، افزود: طرح موضوعاتی همچون شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ شناختی، بیانگر توجه به شیوه‌های متنوع اثرگذاری بر جامعه است و جهاد تبیین نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند.



معاون اجرایی سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم در تشریح الزامات فعالیت رسانه‌ای در عرصه جنگ شناختی، سرعت در اطلاع‌رسانی و پیش‌دستی در روایت رویدادها را از اصول مهم این حوزه دانست و گفت: روایت اولیه می‌تواند بر شکل‌گیری برداشت عمومی از یک واقعه اثرگذار باشد و تأخیر در اطلاع‌رسانی، زمینه را برای گسترش روایت‌های دیگر فراهم می‌کند.



فلاح دومین اصل را شجاعت و صداقت در اطلاع‌رسانی عنوان کرد و افزود: اعتماد مردم مهم‌ترین سرمایه رسانه است و حفظ این اعتماد می‌تواند به افزایش توان جامعه برای تشخیص اطلاعات نادرست و مواجهه آگاهانه با عملیات روانی کمک کند.



وی سومین ضرورت را بهره‌گیری از فناوری‌های نوین شناختی و رسانه‌ای دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها باید توانمندی‌های خود را در این زمینه توسعه دهند تا بتوانند در مواجهه با روایت‌های جعلی و عملیات شناختی، نقش فعال‌تری داشته باشند و از واگذاری عرصه ادراکی به جریان‌های رقیب جلوگیری کنند.



معاون اجرایی سپاه استان قم در پایان تأکید کرد: رسانه در جنگ‌های امروز در حاشیه میدان قرار ندارد، بلکه یکی از عرصه‌های اصلی دفاع از امنیت روانی و ملی است و دستیابی به اهداف نظامی در نبردهای آینده، علاوه بر توان دفاعی، به قدرت روایتگری، اقناع افکار عمومی و مقابله مؤثر با عملیات شناختی نیز وابسته خواهد بود.