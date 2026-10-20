استاندار البرز: نسخه جدید تنظیم بازار در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی روز سه‌شنبه در جلسه تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت مردم گفت: تأمین پایدار کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و فراهم کردن امکان خرید مایحتاج ضروری با قیمت مناسب، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار طی نزدیک به سه سال گذشته افزود: در این مدت، برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های مستمری برای تأمین کالاهای ضروری، مدیریت قیمت‌ها و بهبود شرایط بازار انجام شده و تلاش کرده‌ایم از ظرفیت‌های تولیدی و توزیعی استان برای عرضه مناسب‌تر کالاها به مردم استفاده کنیم.

استاندار البرز با اشاره به وضعیت عرضه گوشت در استان اظهار کرد: گوشت عرضه‌شده در شبکه توزیع البرز با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و قیمت این محصول در استان از بسیاری از نقاط کشور پایین‌تر است. این موضوع نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح تأمین و توزیع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌توان زمینه دسترسی بهتر مردم به کالاهای اساسی را فراهم کرد.

عبداللهی با اشاره به جایگاه البرز در شاخص تورم بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، استان البرز اکنون در رتبه بیست‌وششم کشور از نظر تورم قرار دارد؛ در حالی که پیش از این در میان استان‌های دارای نرخ تورم بالاتر قرار داشت. بهبود این جایگاه حاصل مجموعه اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت بازار و کنترل قیمت‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات برای تثبیت قیمت‌ها تصریح کرد: هدف ما صرفاً کنترل مقطعی بازار نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و به‌صورت پایدار تهیه کنند. در این مسیر، حمایت از تولید، مدیریت شبکه توزیع و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار البرز ادامه داد: در جلسه تنظیم بازار، راهکارهای مختلفی برای پایداری قیمت‌ها، کنترل تورم و عرضه مناسب‌تر کالاهای اساسی بررسی شد و مقرر شد پس از جمع‌بندی پیشنهادها و انجام بررسی‌های کارشناسی، برنامه نهایی در جلسه آینده تعیین تکلیف شود و بلافاصله به مرحله اجرا درآید.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: تصمیم‌های اتخاذشده باید به نتایج ملموس در زندگی مردم منجر شود و آثار آن در دسترسی به‌موقع به کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار هزینه‌های معیشتی نمایان باشد.

وی تأکید کرد: با تمام ظرفیت برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، حفظ ثبات بازار و بهبود شرایط معیشتی خانوارها تلاش می‌کنیم و در این مسیر، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.