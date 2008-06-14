17 هزار پرونده گزینشی در آموزش و پرورش کرمان بررسی شد

عباس سید حسینی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تعداد موارد پرونده های گزینشی در آموزش و پرورش استان کرمان در سال گذشته 17 هزار و 384 پرونده است.

وی عنوان کرد: هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به عنوان تنها هسته ای است که از بانک نرم افزاری هماهنگ در سطح کشور بهره می برد.

سید حسینی بیان داشت: این نرم افزار جامع و کامل جهت به روز کردن کارها و بررسی پرونده ها به صورت هماهنگ و با توجه به نوآوری در ابزارهای گزینش همچون تحقیق و مصاحبه در سازمان آموزش و پرورش استان مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 26 هزار نامه در این هسته مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: هفت هزار و 696 پرونده جدید و دو هزار و 388 پرونده تبدیل وضعیت مربوط به برادران، سه هزار و 802 پرونده جدید و سه هزار و 498 پرونده تبدیل وضعیت مربوط به خواهران در این هسته مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

مدیر هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش استان از رد 13 پرونده تبدیل وضعیت و 96 پرونده جدید مربوط به برادران خبر داد و تصریح کرد: در این راستا 12 پرونده تبدیل وضعیت و 97 پرونده جدید مربوط به خواهران منفی و مورد تأیید قرار نگرفته است.

سید حسینی ادامه داد: هم اکنون 74 نفر گزینشگر در سراسر استان کرمان به عنوان گزینشگران منطقه پنج کشور فعالیت می کنند.

