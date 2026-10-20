برخورد ساندرو و پراید در محور سمنان- فیروزکوه؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد دو خودرو ساندرو و پراید کیلومتر ۱۷ محور سمنان- فیروزکوه خبر داد و بیان کرد: تیم امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر بلافاصله وارد صحنه تصادف شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان باخت که عملیات رها سازی متوفی انجام و پیکر این فرد به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به مصدومیت شش نفر در این حادثه اشاره داشت و ادامه داد: مجروحان با همراهی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم برای پیشگیری از وقوع این قبیل حوادث تلخ و غیر قابل جبران قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت و با هوشیاری و سرعت مناسب تردد کنند.