تأکید استاندار خراسان جنوبی بر تسریع در جذب تسهیلات تبصره ۲

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر سه شنبه در نشست کارگروه استانی تبصره ۲ قانون بودجه، با اشاره به میزان اعتبارات پرداخت‌شده و ضرورت افزایش سهم استان از منابع ملی، اظهار کرد: تاکنون ۳۱۶ میلیارد تومان تسهیلات به استان اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۳۲ درصد جذب شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با جدیت بیشتری برای جذب کامل این منابع اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه فرصت استفاده از این اعتبارات نباید از دست برود، افزود: خراسان جنوبی از استان‌های کمتر برخوردار کشور است و استفاده از منابع حمایتی و تسهیلاتی می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی و بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات، از مجموعه‌هایی که در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: عملکرد دستگاه‌ها در جذب اعتبارات باید به‌صورت مستمر بررسی شود و مجموعه‌هایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، مورد تقدیر قرار گیرند.

هاشمی با اشاره به عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی در پرداخت تسهیلات، بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تأکید کرد و خواستار رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات شد.

وی همچنین بر لزوم پیگیری ویژه اعتبارات مرتبط با طرح‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید با تکمیل پرونده‌ها، رفع نواقص و تعامل مستمر با بانک‌های عامل، زمینه پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط را فراهم کنند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات استان از مرکز تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً به اعتبارات موجود اکتفا کنند، بلکه باید برای جذب منابع بیشتر از سطح ملی نیز برنامه‌ریزی و اقدام کنند. در همین راستا، پیگیری‌های لازم از وزارتخانه‌ها و بانک‌های عامل در تهران باید با جدیت دنبال شود.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: جذب به‌موقع اعتبارات و پرداخت تسهیلات می‌تواند به حفظ و توسعه اشتغال، افزایش تولید و تقویت فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

وی عنوان کرد: از این‌رو، لازم است مدیران با احساس مسئولیت بیشتری موضوع را دنبال کنند و اجازه ندهند منابع اختصاص‌یافته به دلیل تأخیر در تکمیل پرونده‌ها یا پیگیری‌های اداری بلااستفاده بماند.

وی در پایان خواستار بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در جلسات آتی شد و بر ضرورت رفع موانع پرداخت تسهیلات، افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و پیگیری مستمر برای جذب کامل اعتبارات تأکید کرد.