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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان تمدید شد

همدان-مهلت ارائه آثار به دبیرخانه سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با موافقت دبیر این جشنواره تا پایان مهرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارائه آثار به دبیرخانه سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با موافقت دبیر این جشنواره تا پایان مهرماه تمدید شد.

پیش‌تر در فراخوان این دوره از جشنواره ۲۵ مهرماه به عنوان آخرین مهلت تحویل آثار تعیین شده بود اما با توجه به درخواست مکرر هنرمندان و علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد هنری «مرضیه برومند» دبیر سی و یکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان این مهلت را تا پایان مهر تمدید کرد تا هنرمندان از فرصت باقی‌مانده نهایت استفاده را برای تکمیل و ارسال آثار خود داشته باشند.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست» و به دبیری مرضیه برومند از تاریخ ۸ تا ۱۳ آذرماه سال جاری در استان همدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6984484

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