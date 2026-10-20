به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور در جلسه کمیته مصرف انرژی استان به ریاست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت ناترازی گاز اظهار کرد: از ابتدای پیگیری این موضوع تاکنون، ۱۰ جلسه با محوریت برنامه‌های مدیریت مصرف، تأمین سوخت دوم صنایع و اطلاع‌رسانی برگزار شده و در این جلسات، دستگاه‌های مرتبط برای ارائه برنامه‌های اجرایی و پیگیری اقدامات لازم توجیه شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی افزود: از شهریورماه، موضوع ذخیره‌سازی و تأمین سوخت دوم به دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، فرودگاه، منطقه ویژه اقتصادی، اتاق اصناف و شهرک‌های صنعتی ابلاغ شده و این موضوع در جلسات بعدی نیز با تأکید بیشتری پیگیری شده است.

بوربور با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در حوزه اطلاع‌رسانی تصریح کرد: روابط عمومی شرکت گاز استان موظف شده است با تهیه محتوای بصری، بنر و پوستر و هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی در نقاط مهم شهرها و روستاها اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری نشست با خبرنگاران و خانه مطبوعات، اطلاع‌رسانی پویش‌های مصرف بهینه گاز در پیام‌رسان‌های داخلی از جمله بله و ایتا و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی به مردم در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی استان خاطرنشان کرد: با همکاری قرارگاه اجتماعی، مساجد، مدیران محلات و نهادهای مردمی می‌توان اطلاع‌رسانی چهره‌به‌چهره را در سطح شهرها و روستاها گسترش داد و مردم را با اهمیت تنظیم دمای منازل و مصرف بهینه گاز آشنا کرد.

بوربور در پایان تأکید کرد: اقدامات مربوط به مدیریت مصرف، تأمین سوخت دوم صنایع و اطلاع‌رسانی عمومی پیش‌تر نیز به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده و ضروری است اجرای این برنامه‌ها با هماهنگی و جدیت بیشتری دنبال شود تا ضمن مدیریت ناترازی انرژی، از بروز وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری شود.