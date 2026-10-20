به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، آنتونیو تاجانی وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر ایتالیا امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که رم به درگیری‌ های اخیر در شهر میلان «با قاطعیت تمام» پاسخ خواهد داد.

معاون نخست‌وزیر ایتالیا در این خصوص گفت: نیروهای نظامی که اختیارات پلیس قضایی را نیز خواهند داشت، برای کمک به تأمین امنیت و اجرای تدابیر پیشگیرانه قاطع در خیابان های میلان حضور خواهند داشت.

اعتراضات مردمی به وضعیت معیشتی سخت که اخیرا فرانسه را فرا گرفته است، به ایتالیا نیز کشیده شده و در تظاهراتی که علیه هزینه‌ های زندگی برگزار شد در شهرهایی از جمله میلان، تورین و بولونیا با دخالت نیروهای امنیتی و پلیس ایتالیا به خشونت گرایید.

وزیر خارجه ایتالیا اضافه کرد: علاوه بر این، مجموعه‌ای از تصمیمات قانونی و مقررات اتخاذ خواهد شد تا مشارکت افراد زیر سن قانونی در فعالیت‌ های مجرمانه دشوارتر شود.

بر اساس اعلام این رسانه، استقرار این نظامیان تازه نفس باعث تقویت عملیات امنیتی در حال اجرا در میلان خواهد شد و سربازان وظیفه حفاظت از اماکن کلیدی و کمک به حفظ نظم در فضاهای عمومی را بر عهده خواهند داشت.